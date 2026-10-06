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Dara Bubamara stigla je na snimanje "Zvezda Granda" u besnoj mašini zajedno svojim dečkom. Pevačica je priznala da se ne obaziru na medije već da spontano iskazuju ljubav.

- Mi se spontano ljubimo, ne gledamo da li su kamere tu - a na pitanje kako se provela na promociji kod kolege Emira Brunčevića otkrila je da je bilo fenomenalno.

Dara Bubamara je zatim prokomentarisala komentare tviteraša da lažira ljubav sa dečkom i da ga "voda" samo da bi se slikala.

- Blago njima - poručila je kratko ona.

1/8 Vidi galeriju Dara Bubamara i dečko Foto: Kurir, Printscreen Kurir

Na snimanje je stigao i Đorđe David koji je priznao da kupuje u seknd hendu. Roker je zatim prokomentarisao Stojinog sina u konkurentskom takmičenju "Pinkove zvezde".

1/5 Vidi galeriju Đorđe David i Milan Popov Foto: Kurir/M.S., Petar Aleksić, Printscreen YouTube

- Ja uvek kažem da je dobro kad postoji konkurencija, to je dobro i zbog nas i zbog publike.

Na pitanje zašto Stoja nije podržala sina, Đorđe David je rekao:

- Momka nisam upoznao, ali dobro je. Kažu da dobro peva i dobro je da se nađe u onome što je njegova šoljica čaja.

Podsetimo, bivša devojka Milana Popova, Radojka Rada Jovanović, sumnjala je da je trudna, ali je test pokazao da ipak nije ostala u drugom stanju.

- Sinoć sam povraćala, cela kuća je to videla, ne znam da li je trudnoća. Odnos smo imali nezaštićen, gde je on navodno pazio - rekla je Rada.

1/6 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Printscreen YouTube, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Voditelj ju je potom upitao koliko joj je teško što kroz sve prolazi sama, a Rada je otkrila koliko su njene emocije duboke.

- Veoma je bolno, teško, teško je prihvatiti da ako sam u drugom stanju, ne bih želela da tako bude. Nisam razmišljala o tome da imam samo ja kao buduća majka, da ima ovakvo slično dešavanje. Ja nisam ni znala na početku ko je Milan, ušli smo u bliski kontakt, a kada smo pričali o životu, tada sam shvatila ko je on - rekla je Rada, a Milan Milošević je pokazao rezultate testa za trudnoću.

Kurir/Blic