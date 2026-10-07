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Severina je pre nešto više od dva meseca prekinula dužu diskografsku pauzu, pa je predah od mešanja u političke teme koje se tiču naše zemlje pokušala da zamaskira izbacivanjem tri pesme. Doduše, bezuspešno, jer su dosad uspele da skupe malo više od 5,5 miliona pregleda.

Jedna od tih pesama je i ona sa naslovom "Svirajte mi 'Rađaj sinove'" ("Savršena"), koja svojim naslovom asocira i na evergrin pokojnog Džeja Ramadanovskog "Rađaj sinove", koju su davne 1993. uradili pokojna Marina Tucaković i njen suprug Aleksandar Radulović Futa.

Očigledna je namera

Foto: Printscreen/Youtube, ATAIMAGES

"Svirajte mi 'Rađaj sinove', sve mi pare uzmite, to je samo meni pevao, a drugu oženio..." - glase stihovi ove pesme, kojoj ni ovaj lukavi potez pevačice i njenih saradnika nije pomogao da postane hit.

Dokaz za to je i činjenica da je od svog objavljivanja 20. avgusta, ima skromnih milion i 162 pregleda.

Pozvali smo Aleksandra Radulovića, autora originalne numere sa ovim nazivom, kao i Zorana Jagodića Ruleta, koji je bio Džejov klavijaturista, ali i blizak prijatelj i kum, i pitali ih šta misle o ovom potezu hrvatske pevačice.

1/8 Vidi galeriju Aleksandar Radulović Futa Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Printskrin/Instagram

- Mene za to niko nije pitao. Malo je očigledno o čemu se tu radi i šta je bio cilj. Nisam čuo pesmu, sve zavisi od konteksta. Ako se aludira na tu temu, onda je to... znate već kako se kaže u narodu... Ta pesma sad izlazi kad se ukuca na Jutjubu "Rađaj sinove" jer je sve to sad taze - kratko nam je poručio Futa.

Za razliku od njega, Rule nije birao reči kad je reč o kvalitetu ove pesme.

Foto: Stefan Stojanović MONDO, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

- Severina je to uradila na svoju ruku. Njoj se sigurno svidela ideja kompozitora ove pesme (Bojan Vasić, prim. aut.). On je gledao ko će od pevača da se upeca na to. To mu je sigurica, da se nadovežu na Džeja. Trebalo je da pitaju. To je štos pesma i dovoljno je jedna ili dve rečenice da se zakačiš, kako mi kažemo. Sigurica. Pored tolikih Džejovih hitova, ta pesma je njegova lična karta. Severina je volela Džeja, ona je bila naša snajka, Kebina snajka. Mislim da je i Džej bio na njenoj svadbi sa Igorom. Sinana i Džeja je volela. Njoj se to sigurno svidelo. Sad sam čuo pesmu. Sve sem toga "Rađaj sinove" je nabacano. Ta pesma nema veze sa vezom. Ključ je u tom stihu "Rađaj sinove". Džejove ćerke Mariju i Anu nije zvala za dozvolu, to treba videti s Futom. On je rigorozan po tom pitanju u poslednje vreme. Ovo što sam čuo sad od teksta, da izvineš, to k***u ne valja. To je začkoljica, kao "miris kamiona". Sad je ona tu pre Džeja i sad će svi da puste Severinu. Stvar je u pregledima - zaključio je Jagodić.

Hrvatska pevačica nije nam se javljala na pozive za komentar.

1/5 Vidi galeriju Pevačica ima nerelane uslove Foto: Printscreen, Shutterstock, Beta Damir Sencar, Printskrin/Instagram

Podsetimo, Severina već skoro pet godina nije izdala nijednu pesmu koja se izdvojila kao hit, a njen poslednji album "Sorry" doživeo je takav debakl da je ona odustala od objavljivanja drugog dela tog albuma.

Propao projekat

- Za vreme teških razdoblja odlazila bih u studio samo da ne mislim na sudove, na koje bih odlazila jednom do dva puta mesečno. U studio sam išla samo da stvaram, na radnu terapiju. Neću objaviti drugi deo albuma. Počela sam da mislim i radim na skroz novom, i to s velikim optimizmom. Novi album mi se sviđao dok sam ga radila, ali kad je izašao, publika ga nije prihvatila u meri na koju sam inače navikla. Ni Modrić ne igra isto u svakoj utakmici. To mi je novo i zanimljivo iskustvo. Takve stvari me teraju dalje, napraviću novi album. Bitno je raditi, ne stajati - priznala je Severina za hrvatsku Gloriju.

Slično je prošla i sa singlom "Pumpaj, Seve, brate", kojim je pružila podršku blokaderima u Srbiji, čije stihove, koje je ona sama i pisala, verovatno ne zna niko do nje same.

Foto: ATA images, Marko Karović

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Kurir.rs

Milan Popović: