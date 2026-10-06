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Anabela Atijas pojavila se u javnosti prvi put nakon što je imala operaciju. Pevačica je došla na konferenciju za medije, koja je organizovana povodom koncerta izvođača devedesetih u Novom Sadu.

Anabela, koja je operisala oči, ne skida tamne naočare, a sve vreme su pored nje prijatelji.

Inače, pevačica je operisana pre tri nedelje i uz pomoć intervencije je promenila sočiva.

Ona je danas došla da ispoštuje organizatore i kolege, a za ovu priliku odabrala je ležeran stajling.

Zbog oporavka i kako bi izbegla mogućnost infekcije, ona tri nedelje nije izašla iz kuće i pomerila je sve nastupe koji su bili zakazani u tom periodu.

1/7 Vidi galeriju Anabela Atijas Foto: Kurir

Planirano je da se na scenu vrati za desetak dana kada bi trebalo da se u potpunosti oporavi.

Njen povratak zakazan je upravo na koncertu „Devedesete“ u Novom Sadu, gde bi trebalo ponovo da stane pred publiku.

Pevačica je, kako saznajemo, rešena da ispoštuje sve savete lekara kako bi oporavak prošao što bolje i kako bi se što pre vratila svojim obavezama.