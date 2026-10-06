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Voditelj "Zvezda Granda", Milan Mitrović stigao je na snimanje nove epizode na električnom trotinetu ispred studija na Košutnjaku.

Na pitanje da li bi tako nešto preporučio Dari Bubamari, Milan Mitrović je istakao.

- Ne verujem da bi ona imala dovoljno strpljenja da se nauči, da stekne rutinu za ovo. Za ovo ti treba rutina, bar jedno tri četiri godine. Keba mi je prošli put pobegao sa motora, možda bi mogao trotinet da reši.

Milan je zatim otkrio kakva je atmosfera na snimanjima.

- Super je atmosfera, super su kandidati, nema svađa, nema nerviranja. Žiri se ne svađa, nema duela, ali kada bude, verujem da će da bude malo prženja, što da ne.

1/6 Vidi galeriju Milan Mitrović i Milan Popov Foto: Boba Nikolić, Printscreen

Voditelj je priznao da je video da Stojin sin učestvuje u "Pinkovim zvezdama", pa je dao svoj sud o njegovom pevanju.

- Video sam na društvenim mrežama, iskače mi svuda, ali nisam ispratio do kraja. Samo sam video "Stojin sin u Pinkovim zvezdama" čuo sam dva stiha, to mi se nije svidelo kako zvuči, skrolovao sam na dalje - rekao je on, pa prokomentarisao zašto Stoja nije pomogla sinu nego je morao da uđe u takmičenje.

- Stoja je institucija, tako kažu, tako i jeste, ja nju poštujem. Možda nije prepoznala da bi on to zaista mogao da iznese kako treba da se iznese da bi se bavio pevanjem i muzikom.

Kurir/Telegraf