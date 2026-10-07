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Zoran Marjanović je tokom noći između petka i subote brutalno pretučen u jednom stanu na Paliluli. Zoran je usled udarca pištoljem u glavu zadobio kontuziju mozga, a ostao je i bez zuba.

Marjanović se tada oglasio za Kurir i dao kratku izjavu.

- Ja sam obeležen, ja sam prodao kuću zbog svega... Namestili su mi u stanu na Karaburmi - bilo je sve što nam je uznemireni Zoran rekao.

U međuvremenu je Zoran došao sebi, pa se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk, gde je demantovao naslove u medijima, pa čak i svoje reči.

Zoran je potom naglasio da osobu koja ga je napala ne poznaje i da se s njom ranije nije susretao.

- Zaista ne znam o kom licu je reč, nije mi ni poznanik, a kamoli prijatelj. Neću dozvoliti da se od svega pravi priča koja nema veze sa istinom - poručio je.

Zadržala se sa drugim muškarcem

Nije nepoznato da se javne ličnosti u ovakvim situacijama oglašavaju i govore o temi čiji su akteri, a onda nekim čudom ipak odluče da povuku svoju reč i preokrenu priču. No, kako nezvanično saznajemo, prema dosadašnjoj istrazi, Zoran Marjanović je dobio batine zbog dvadeset godina mlađe devojke.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Kurir, Stefan Stojanović MONDO

On je u stan na Paliluli došao na žurku koja je tu bila organizovana, a njegova devojka je sa osobom koja je bila na zabavi otišla napolje da kupe nešto na trafici. Kako se dugo nisu vraćali, to je uznemirilo Zorana i navelo ga da posumnja u svoju partnerku, ali i u momka koji je otišao s njom. Kad su se vratili, nastao je haos, o kome se četiri dana nakon incidenta i dalje piše i priča.

Odbija saradnju s policijom

Podsetimo, kako je Mladen Mijatović izjavio u jutarnjem programu na televiziji Pink, Zoran nije hteo da komunicira s policijom o ovom slučaju.

- Oni su najverovatnije konzumirali alkoholna pića. Izvesno je da Marjanović ne želi da sarađuje s policijom kako ne bi otkrio identitet osobe koja ga je pretukla, policija svojim metodama i operativnim radom radi na identifikaciji i lociranju tog muškarca - otkrio je tada Mladen.

1/6 Vidi galeriju Zoran Marjanović Foto: Kurir, Nemanja Nikolić

- Očekuje se da on, kad bude lociran, da izjavu i kaže šta je prethodilo incidentu i tuči i šta se stvarno dogodilo. Zasad se vodi kao N. N. lice, uslovno rečeno napadač u ovom trenutku. Zoran Marjanović je s povredama dovezen u Urgentni centar, ne znamo da li napadač ima povrede. Zoran ne želi da sarađuje s policijom i da otkrije ko je to bio. U ovom trenutku policija radi na identifikaciji tog lica - otkrio je novinar TV Pink Mladen Mijatović, prenosi Pink.rs.

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