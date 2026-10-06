Slušaj vest

Denser Gagi Đogani u iskrenom razgovoru otvoreno je progovorio o nastupima i finansijskoj stabilnosti, emotivnom životu i novoj devojci. Gagi se dotakao odnosa sa zetom Markom Miljkovićem, ali i zdravstvenim planovima i operaciji očiju.

Gagi je na samom početku istakao da je iza njega izuzetno uspešan period kada su nastupi u pitanju, te da je sa Anabelom i Frankijem obnovio nastupe koji pune dvorane.

"Hvala Bogu, sve je u najboljem redu i neka samo ostale ovako. Leto je bilo fantastično, mislim da smo imali najviše nastupa u letnjoj sezoni, od maja do septembra. Imali smo mesečno po dva-tri nastupa, što je za nas top, ali to su više koncerti, hale i arene. Pre tri i po godine Anabela i ja smo spontano krenuli ponovo da radimo 90-e po lokalima i arenama. Sada sam finansijski stabilniji i zadovoljniji. Što se tiče novih pesama, ne spremamo trenutno ništa konkretno, ali ja uvek nešto radim. Imamo neke pesme u fioci pa ih slušam, ako bude nešto dobro i zanimljivo — izdaćemo 100 posto."

1/4 Vidi galeriju BIO SAM NARKOMAN, A SAD SAM NA ANTIDEPRESIVIMA! Gagi Đogani pred ulazak u Zadrugu došao na sistematski i priznao koliko dugo je ČIST (KURIR TV) Foto: Ana Paunković

O novoj emotivnoj partnerki i upoznavanju sa ćerkama

Govoreći o privatnom životu, denser je otkrio da vodi miran život posvećen porodici, treninzima i radu na sebi, ali i da je ponovo zaljubljen.

"Vodim skroz miran život. Nemam radno vreme, provodim vreme sa porodicom i unukama. Posvećen sam sebi, idem na treninge i radim na sebi mentalno i fizički. Na emotivnom planu — zaljubio sam se u zadnje vreme! Imam devojku unazad par meseci i to za sada super ide. Upoznao sam je sa ćerkama, svi znaju za nju. Njima je najbitnije da sam ja zadovoljan i srećan, i to je to."

O tetovaži posvećenoj ćerkama i rođendanima u porodici

Đogani se dotakao i tetovaže na ruci posvećene Luni i Nini, ali i odnosa sa zetom Markom Miljkovićem.

"Tetovažu sa imenima Nina i Luna uradio sam još davne 2005. godine. Imao sam potrebu da to istetoviram, to mi je najlepša tetovaža i ostaće zauvek. Što se porodice tiče, nedavno smo slavili treći rođendan Lunine i Markove ćerkice. Inače, Marko, Lana i ja smo svi u horoskopu Vage. Sa Markom se slažem odlično, sve je u najboljem redu."

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen, NEMANJA NIKOLIC/Kurir

Zašto Nina i Luna ne žele da budu deo estrade?

Denser je otkrio i čime se trenutno bavi njegova mlađa ćerka Nina, kao i zbog čega ni ona ni Luna ne vide sebe u muzičkim vodama.

"Nina je super, započela je neki svoj biznis, radi reklame i još uvek pronalazi sebe. Ona ima medijski talenat, zna i da peva i da igra, ali jednostavno je javni posao uopšte ne privlači. I sa Lunom je ista situacija — talentovana je, imala je tri-četiri spota i pesme, ali je ne zanima to više. Jednostavno, moja deca sebe uopšte ne vide u šou-biznisu i pevanju."

O Anabelinoj operaciji i zdravstvenim planovima

Za sam kraj, Gagi se osvrnuo i na zdravstveno stanje bivše supruge Anabele koja je nedavno imala intervenciju na očima, te otkrio da i sam planira isti potez.

"Anabela je imala operaciju očiju i sve je proteklo u najboljem redu. Planiram i ja u skoro vreme da odem i to završim. Sani iz Trik FX-a je to isto uradio. Ja imam problem sa čitanjem na blizinu, pa ću to rešiti ubrzo i to je to."

Pogledajte dodatni snimak: