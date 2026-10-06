Stevan Radivojević slavi rođendan u Beogradu uz dekoraciju inspirisanu duhom devedesetih, vraćajući goste u vreme mladosti
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LUDA DEKORACIJA, SKUPI AUTFIT I DOBRA ENERGIJA! Najpoznatiji estradni frizer slavi rođendan
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Estradni frizer Stevan Radivojević slavi rođendan u jednom od restorana u centru Beograda, a za ovu posebnu priliku odabrao je dekoraciju inspirisanu duhom devedesetih.
Ambijent restorana krasi razigrana i upečatljiva dekoracija koja će mnoge goste, ali i čitaoce, vratiti u vreme njihove mladosti.
Inspiraciju je pronašao u prošlom veku, a retro elementi savršeno su se uklopili u enterijer restorana i čitavom prostoru dali poseban šarm.
Stevan Radivojević Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba
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Na proslavi se očekuje veliki broj zvanica iz sveta srpskog džet-seta, a sudeći po atmosferi i pažljivo odabranim detaljima, nema sumnje da će Stevanov rođendan biti veče za pamćenje.
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