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Estradni frizer Stevan Radivojević slavi rođendan u jednom od restorana u centru Beograda, a za ovu posebnu priliku odabrao je dekoraciju inspirisanu duhom devedesetih.

Ambijent restorana krasi razigrana i upečatljiva dekoracija koja će mnoge goste, ali i čitaoce, vratiti u vreme njihove mladosti.

Inspiraciju je pronašao u prošlom veku, a retro elementi savršeno su se uklopili u enterijer restorana i čitavom prostoru dali poseban šarm.

1/5 Vidi galeriju Stevan Radivojević Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

Na proslavi se očekuje veliki broj zvanica iz sveta srpskog džet-seta, a sudeći po atmosferi i pažljivo odabranim detaljima, nema sumnje da će Stevanov rođendan biti veče za pamćenje.

00:30 Stevan proslavlja 32 rodjendan Izvor: Kurir

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