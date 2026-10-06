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Poznati estradni frizer Stevan Radivojević, koji je godinama jedan od bliskih saradnika Svetlane Cece Ražnatović, proslavio je svoj 32. rođendan u jednom restoranu u centru Beograda.

Proslava je bila organizovana u prepoznatljivom duhu devedesetih, pa je čitav prostor bio ukrašen brojnim zanimljivim i raskošnim detaljima koji su podsećali na to vreme. Iako je dekoracija bila inspirisana prošlim vekom, savršeno se uklopila u ambijent beogradskog restorana i dodatno upotpunila atmosferu.

Uoči početka slavlja, Stevan je razgovarao sa predstavnicima medija i tom prilikom odgovarao na brojna pitanja. Na samom početku istakao je da je zadovoljan životom koji vodi.

1/5 Vidi galeriju Stevan Radivojević Foto: Kurir.rs/Srđan Zelembaba

- Meni nikad nije dovoljno, meni uvek treba još, zadovoljan sam sam sa sobom. Ja sam sve odradio što sam želeo, ostala je samo kuća na moru i da se dobro venčam. Kod Cece sam redovno na Kipru, ali iako se ja osećam kao kod svoje porodice, ja bih voleo da imam svoj rezultat rada. Ja sam uvek nadrndan kad imam nešto bitno, kad nije sve pod konac, ja dobijem nervni slom. Srećan sam, kod mene dolaze ljudi svih grupacija, dolaze ljudi za koje mislite da ne mogu da se spoje. Ja sam mnogo srećan. Ceki ima svoj sto za 22 gosta - rekao je Stevan na početku.

- Ja mogu da nosim stajling od bilo kog dizajnera, meni je bitno da mi se to sviđa. Ja želim da imam život kao pokojna Vedrana - kazao je Stevan.

Stevan ne krije da je iza njega trnovit put do uspeha, ali da danas ponosno živi svoje snove i nagrađuje sebe za trud i rad.

– Sam sam sebi kupio 'Cartier Santos' sat u Berlinu za rođendan. Volim sebe da počastim jer tada skapiram koliko sam uspeo. Od jednog anonimnog dečaka koji nije imao ni za kiriju, došao sam do ovoga večeras. Večeras imam 130 gostiju, što uopšte nije malo ni finansijski ni psihički sve to izdržati, dočekati i sačekati – poručio je Stevan na početku razgovora.

Osvrnuo se i na negativne komentare pojedinaca koji kritikuju njegov rad i poručuju pevačicama da promene frizera.

– Moram iskreno priznati, nekada mi je to jako smetalo. Ali, ja i da se promenim, ja sam uradio, zaradio, doprineo i dobio. Ako je moje vreme prošlo, nemam problem da dođe neko novi, ali ja znam da nije! Mislim da ću raditi još sigurno 10 godina. Nemam problem da me bilo ko naziva kako god želi. Ako sam uspešan, srećan i lepo živim, nijedna uvreda ne može da me pogodi jer na kraju dana živim svoje snove i do svega sam došao poštenim radom – iskren je frizer.

O Anastasijinoj bebi i ulozi majke

Frizer se dotakao i Cecine ćerke Anastasije Ražnatović, koja se ostvarila u ulozi majke.

– Njena beba je jedna najslađa bubica koju znam! Videli smo se, mnogo je volim i neizmerno sam srećan što je ona srećna.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

"Zabolelo me što me Milica Todorović nije pozvala na slavlje"

Najveću pažnju privuklo je njegovo priznanje o pevačici Milici Todorović, sa kojom je prijatelj još od detinjstva. Priznao je da ga je zabolelo što nije bio pozvan na slavlje povodom rođenja njenog deteta.

– Ja Milicu Todorović mnogo volim, ona je moja drugarica iz detinjstva. Imamo poseban odnos, ali ona mene nije pozvala kada je imala rođenje deteta, pa ni ja nju nisam pozvao večeras. Ništa se ružno između nas nije desilo, čujemo se i dopisujemo. Ali moram priznati – jeste me pogodilo. Ja sam mnogo lojalan i očekujem da me ljudi sa kojima se družim pozovu. Želim joj svu sreću, ona se uvek borila da bude mama i imala je pogrešne partnere. Divna je devojka i to ne znači da se nećemo videti na nekom sledećem slavlju, ali večeras nije tu – zaključio je Stevan.