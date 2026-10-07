24 ARA ŠUME, STAN U BEOGRADU NA VODI I SMEDEREVU, U IMANJE U RADINCU ULOŽILA 20.000 €: Naša pevačica je ovu imovinu stekla za svojih 41 godinu (FOTO)
- Tanja Savić godinama ulaže novac u nekretnine: porodičnu kuću u Radincu, stan u Smederevu i imanje sa 25 ari šume. Posebno je renovirala dom roditelja, u koji je, prema pisanju medija, uložila oko 20.000 evra.
- Pevačica je kupila i šumu kod Smedereva, gde je planirala kuću za sebe i porodicu, sa dvorištem, bazenom i prostorom za ljubimce. Danas živi u Beogradu sa sinovima i partnerom, zbog dece i školovanja.
Od porodične kuće u kojoj je odrasla, preko stana u Smederevu, pa sve do 25 ari šume na kojoj je planirala luksuznu vilu s bazenom, Tanja Savić godinama je novac zarađen na estradi ulagala u nekretnine. Iako danas živi u Beogradu, pevačica nikada nije zaboravila rodni kraj, a posebnu pažnju posvetila je uređenju doma svojih roditelja, koji danas izgleda potpuno drugačije.
Posebno mesto u njenom životu zauzima porodična kuća u Radincu kod Smedereva. Pored nje, kupila je stan u Smederevu, dok je ranije otkrila da poseduje i veliko imanje pod šumom na kojem planira da izgradi kuću iz snova.
Dala 20.000 evra za renoviranje
Nekada skromni dom porodice Savić tokom godina je menjan i renoviran, a Tanja je u njega, prema pisanju medija, uložila značajan novac. Porodična kuća u Radincu jedna je od nekretnina koje su najviše privlačile pažnju javnosti.
Tanja je odrasla u ovom domu, a nakon što je postala uspešna pevačica, nije zaboravila svoje roditelje. Naprotiv, godinama je ulagala u porodično imanje.
Kuća je u međuvremenu promenila izgled. Nekadašnju roze fasadu zamenile su bež nijanse, promenjeni su prozori i deo ograde, a na imanju su napravljeni trem, garaža i pomoćni objekti. U dvorištu se nalazi i plastenik, koji je ostao sačuvan nakon renoviranja.
Kako su za medije govorile komšije, Tanja je sama finansirala radove jer nije želela da njeni roditelji imaju dodatne troškove.
Stan u Smederevu
Nakon povratka iz Australije, Tanja je odlučila da kupi stan u Smederevu.
Razlog je bio jednostavan – želela je da bude blizu svojih roditelja, koji žive upravo u Radincu. Stan je opremila po svom ukusu, a u jednom periodu tamo je živela sa sinovima i sestrom.
Fotografije ovog doma svojevremeno je pokazivala i javnosti, posebno tokom praznika.
Ipak, Tanja se tu nije zaustavila. Pevačica je svojevremeno otkrila da je kupila čak 25 ari šume u okolini Smedereva, gde je želela da napravi svoj budući dom.
O ovom planu govorila je otvoreno, ističući da joj je nakon godina provedenih na estradi potreban mir i prostor daleko od gradske gužve.
Plan je bio da na imanju izgradi kuću za sebe, partnera i decu, sa velikim dvorištem, bazenom i prostorom za kućne ljubimce.
Prvobitno je, kako se navodilo, projekat bio zamišljen kao veoma velika kuća, ali je kasnije smanjivan kako bi odgovarao realnim potrebama porodice.
Novi život u Beogradu
U međuvremenu je došlo do još jedne velike promene u njenom životu. Tanja se sa sinovima i partnerom preselila u Beograd, prvenstveno zbog dece i njihovog školovanja.
Iako joj je posao uglavnom vezan za prestonicu, pevačica je više puta isticala da joj najveći mir ipak pruža njen rodni kraj.
Tako se njen život danas vezuje za nekoliko različitih adresa – porodični dom u Radincu, nekretnine u Smederevu, imanje koje je kupila u šumi, ali i novi život u Beogradu.
„Nikad nije kasno za novi početak. Novi život, nova snaga. Život nas lomi i ne štedi, neki ljudi odlaze, stvaraju se nove prilike i onda shvatiš da čoveku ništa drugo nije potrebno osim zdravlja i mira. Želim vam lepu nedelju“, napisala je Tanja u svojoj objavi.