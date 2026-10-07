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Od porodične kuće u kojoj je odrasla, preko stana u Smederevu, pa sve do 25 ari šume na kojoj je planirala luksuznu vilu s bazenom, Tanja Savić godinama je novac zarađen na estradi ulagala u nekretnine. Iako danas živi u Beogradu, pevačica nikada nije zaboravila rodni kraj, a posebnu pažnju posvetila je uređenju doma svojih roditelja, koji danas izgleda potpuno drugačije.

Posebno mesto u njenom životu zauzima porodična kuća u Radincu kod Smedereva. Pored nje, kupila je stan u Smederevu, dok je ranije otkrila da poseduje i veliko imanje pod šumom na kojem planira da izgradi kuću iz snova.

Dala 20.000 evra za renoviranje

Nekada skromni dom porodice Savić tokom godina je menjan i renoviran, a Tanja je u njega, prema pisanju medija, uložila značajan novac. Porodična kuća u Radincu jedna je od nekretnina koje su najviše privlačile pažnju javnosti.

Tanja je odrasla u ovom domu, a nakon što je postala uspešna pevačica, nije zaboravila svoje roditelje. Naprotiv, godinama je ulagala u porodično imanje.

Tanja Savić Radinci Foto: Nemanja Nikolić

Kuća je u međuvremenu promenila izgled. Nekadašnju roze fasadu zamenile su bež nijanse, promenjeni su prozori i deo ograde, a na imanju su napravljeni trem, garaža i pomoćni objekti. U dvorištu se nalazi i plastenik, koji je ostao sačuvan nakon renoviranja.

Kako su za medije govorile komšije, Tanja je sama finansirala radove jer nije želela da njeni roditelji imaju dodatne troškove.

Stan u Smederevu

Nakon povratka iz Australije, Tanja je odlučila da kupi stan u Smederevu.

Razlog je bio jednostavan – želela je da bude blizu svojih roditelja, koji žive upravo u Radincu. Stan je opremila po svom ukusu, a u jednom periodu tamo je živela sa sinovima i sestrom.

Fotografije ovog doma svojevremeno je pokazivala i javnosti, posebno tokom praznika.

Ipak, Tanja se tu nije zaustavila. Pevačica je svojevremeno otkrila da je kupila čak 25 ari šume u okolini Smedereva, gde je želela da napravi svoj budući dom.

Tanja Savić Foto: Marko Kranjc

O ovom planu govorila je otvoreno, ističući da joj je nakon godina provedenih na estradi potreban mir i prostor daleko od gradske gužve.

Plan je bio da na imanju izgradi kuću za sebe, partnera i decu, sa velikim dvorištem, bazenom i prostorom za kućne ljubimce.

Prvobitno je, kako se navodilo, projekat bio zamišljen kao veoma velika kuća, ali je kasnije smanjivan kako bi odgovarao realnim potrebama porodice.

Novi život u Beogradu

U međuvremenu je došlo do još jedne velike promene u njenom životu. Tanja se sa sinovima i partnerom preselila u Beograd, prvenstveno zbog dece i njihovog školovanja.

Iako joj je posao uglavnom vezan za prestonicu, pevačica je više puta isticala da joj najveći mir ipak pruža njen rodni kraj.

Tanja Savić Foto: Pritnscreen/Instagram

Tako se njen život danas vezuje za nekoliko različitih adresa – porodični dom u Radincu, nekretnine u Smederevu, imanje koje je kupila u šumi, ali i novi život u Beogradu.

„Nikad nije kasno za novi početak. Novi život, nova snaga. Život nas lomi i ne štedi, neki ljudi odlaze, stvaraju se nove prilike i onda shvatiš da čoveku ništa drugo nije potrebno osim zdravlja i mira. Želim vam lepu nedelju“, napisala je Tanja u svojoj objavi.

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