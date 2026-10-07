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pevačica Milica Todorović potpuno otvoreno i bez zadrške progovorila o privatnom životu, majčinstvu, ali i teškim trenucima i linču koji je doživela nakon porođaja.

Milica Todorović je bez ulepšavanja progovorila i o svom mentalnom zdravlju i odlascima na psihoterapiju.

- Idem redovno kod moje psihoterapeutkinje. Čim sednem i ona me pita: 'Milice, kako ste?', ja odmah počnem da plačem! To je psihološko pitanje koje mi odmah izazove suze, a znamo da su suze lek. Hvala Bogu dobro sam, ostvarila sam se kao majka, što je bila moja najveća životna želja. Imam predivnu i zdravu bebu.

"Sin ima 8 meseci i 4 zuba"

Milica je ponosno govorila o svom sinu Bogdanu, koji ima osam meseci.

"Mali već ima četiri zuba! Uhvatim sebe kako drugim majkama priča o tome... Ali ne želim da ga eksponiram javno. Neću ja da odlučujem umesto njega. Ako sutra kada poraste bude želeo da se eksponira – u redu, ali sada je beba i želim da to ostane samo moje".

Foto: Printscreen

Priznala je i da joj se život promenio iz korena.

"Život mi se okrenuo za 180 stepeni! Nisam verovala da je to takva sreća, to je zaista neopisivo. Imam dosta pomoći oko bebe jer je moj posao takav – moram u studio, u teretanu, na tretmane, u banku, kod knjigovođe... Ja sam 'biznis momenat', ne mogu da budem vezana za kuću non-stop, pa se mali navikava. Ali kad god izađem iz kuće, samo gledam na sat kad ću se vratiti".



U središtu skandala

Inače, Milica Todorović se našla u središtu skandala nakon što se saznalo ko je otac njenog sina Bogdana.

Tada se oglasila, navodno zakonita supruga Milicinog partnera i tvrdila da su i dalje u braku iako je on dobio dete sa pevačicom.

Haos je nastao kada se oglasila Lj. M, navodna supruga oca Milicinog deteta, tvrdeći da su njih dvoje u braku već 19 godina i da imaju dva sina. Ona je izjavila da joj je suprug tek pre mesec dana saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

1/8 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Paparaco lov

Milica Todorović sada ističe da će možda izaći jednog dana u javnost i progovoriti o svemu.