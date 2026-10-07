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Danas se navršava godina dana od smrti legendarnog pevača Halida Bešlića, a tim povodom se emotivnom porukom na društvenim mrežama oglasio njegov sin Dino Bešlić.

Dino Bešlić se na današnji dan sa velikom tugom prisetio svojih roditelja i podelio reči koje su mnoge rasplakale:

"Tata, molim dragog Allaha da tebi i mami podari lepi Džennet. Voli vas vaš sin".

Ova dirljiva objava još jednom je pokazala koliko Dino teško podnosi gubitak roditelja.

Haris Bešlić
Haris Bešlić Foto: Printscreen/Instagram

Za nekoliko meseci ostao bez oba roditelja

Slavni pevač preminuo je 7. oktobra prošle godine, a bol porodice dodatno je produbljena svega nekoliko meseci kasnije. Halidova supruga Sejda preminula je 1. juna ove godine, nakon duge i teške bolesti.

Time je Dino u izuzetno kratkom periodu ostao bez oba roditelja. Uspomene na oca i majku ostavile su duboku prazninu, a tuga ne jenjava.

Halid Bešlić je bio veličina od čoveka Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Dragana Udovičić, Petar Aleksić, ATA Images

Region se sa tugom seća muzičke legende

Odlazak Halida Bešlića prošle godine potresao je čitav region. Na njegovom poslednjem ispraćaju u Sarajevu okupio se veliki broj građana, muzičara, glumaca i javnih ličnosti koji su želeli da odaju počast velikanu.

Nekoliko meseci kasnije, na sahrani Halidove supruge Sejde, prijatelji i poznati ponovo su se okupili kako bi Dini i njegovoj porodici pružili podršku u najtežim trenucima. Godinu dana nakon smrti oca i nekoliko meseci od odlaska majke, Dino danas ponovo proživljava najteže uspomene.

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