"TATA, VOLIM VAS" Oglasio se sin Halida Bešlića godinu dana od njegove smrti: Dino se slomio, ocu uputio emotivnu poruku
Danas se navršava godina dana od smrti legendarnog pevača Halida Bešlića, a tim povodom se emotivnom porukom na društvenim mrežama oglasio njegov sin Dino Bešlić.
Dino Bešlić se na današnji dan sa velikom tugom prisetio svojih roditelja i podelio reči koje su mnoge rasplakale:
"Tata, molim dragog Allaha da tebi i mami podari lepi Džennet. Voli vas vaš sin".
Ova dirljiva objava još jednom je pokazala koliko Dino teško podnosi gubitak roditelja.
Za nekoliko meseci ostao bez oba roditelja
Slavni pevač preminuo je 7. oktobra prošle godine, a bol porodice dodatno je produbljena svega nekoliko meseci kasnije. Halidova supruga Sejda preminula je 1. juna ove godine, nakon duge i teške bolesti.
Time je Dino u izuzetno kratkom periodu ostao bez oba roditelja. Uspomene na oca i majku ostavile su duboku prazninu, a tuga ne jenjava.
Region se sa tugom seća muzičke legende
Odlazak Halida Bešlića prošle godine potresao je čitav region. Na njegovom poslednjem ispraćaju u Sarajevu okupio se veliki broj građana, muzičara, glumaca i javnih ličnosti koji su želeli da odaju počast velikanu.
Nekoliko meseci kasnije, na sahrani Halidove supruge Sejde, prijatelji i poznati ponovo su se okupili kako bi Dini i njegovoj porodici pružili podršku u najtežim trenucima. Godinu dana nakon smrti oca i nekoliko meseci od odlaska majke, Dino danas ponovo proživljava najteže uspomene.