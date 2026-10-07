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Nakon razvoda od Jugoslava Karića, dizajnerka nameštaja Elena Karaman napravila je veliku životnu promenu. Kuću na Kosmaju prodala je Novaku Đokoviću, a potom je nedaleko odatle kupila novo imanje na kojem je izgradila dom po svojoj meri.

Elena Karaman orezuje biljke Foto: Preent Screen

Elena je gradski život i gužvu zamenila mirom i prirodom, a njena nova oaza nalazi se duboko u šumi, okružena gustim zelenilom i visokim drvećem. Upravo zbog takvog položaja, daleko od radoznalih pogleda, uživa u gotovo potpunoj privatnosti.

Sada je na svom Instagram profilu podelila snimak iz dvorišta i pratiocima pokazala kako izgleda jedan njen dan daleko od gradske vreve.

Na snimku se vidi kako Elena sama orezuje biljke i uređuje zelenilo oko kuće, a potom je pokazala i deo prostranog dvorišta. Posebnu pažnju privukao je veliki bazen smešten usred prirode.

00:21 Dvorište Elene Karaman Izvor: instagram/elenakaraman.essence

Bazen je sa svih strana okružen bujnim rastinjem, dok gusta šuma oko imanja dodatno stvara utisak potpune izolacije od ostatka sveta.

Sudeći po prizorima koje je podelila, Elena je na Kosmaju napravila pravu malu oazu, u kojoj dane provodi okružena prirodom, daleko od gradske buke i svakodnevne gužve.

Podsetimo, Elena Karaman je nedavno otkrila je da se njena vila zove Nemetona.

- Posle rekordnih deset meseci ona je tu. Viđena i odsanjana u onom skrovitom ćošku moje mašte iz koga izviru svi moji projekti i kreativne priče. U tom unutrašnjem vrtu blagosloven AWEN-om (centralni princip Druidne tradicije i podrazumeva božansku inspiraciju ) nastao je i bio podržan vidljivim i nevidljivim silama i ovaj projekat našeg novog doma, našeg ličnog svetilišta - napisala je Elena tada.

Od Đokovića zaradila milione

1/9 Vidi galeriju Elena Karaman Foto: Printscreen Instagram, Printsceen/Instagram, Sonja Spasić

Jelena i Novak Đoković su sadašnje imanje na Kosmaju koje se prostire na nekoliko hektara kupili od članova porodice Karić. Tačnije, od Elene i Jugoslava, koji su nakon razvoda odlučili da kuću u kojoj su živeli prodaju za 2,9 miliona evra. Elena se tada tom prilikom oprostila od svog doma.

- Opraštanje od kuće koju sam nekada davno odsanjala i donela u stvarnost. Od zemlje na kojoj sam naučila toliko toga, koja mi je donela isceljenje, uvide i povezala me s mojim autentičnim bićem i višom svesti. Mazile smo se, čuvale, ona mene, ja nju. Šaputale snove, prizivale i puštale u etar molitve... Za lično i kolektivno dobro.