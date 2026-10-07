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Jasna Šćepanović otvoreno je progovorila o svom detinjstvu i odrastanju uz gluvoneme roditelje, otkrivši sa kakvim se izazovima njena porodica suočavala tokom godina.

Jasna Šćepanović
Foto: Kurir Televizija

Kako je ispričala, veliku ulogu u njenom odrastanju imala je pokojna baka, koja je brinula o njoj i bila jedan od glavnih oslonaca porodice. Ipak, Jasna ističe da su joj roditelji, uprkos okolnostima i poteškoćama sa kojima su živeli, pružali ljubav i podršku i dali sve od sebe da nju, brata i sestru izvedu na pravi put.

Jasna je opisala kako izgleda život u porodici u kojoj roditelji ne mogu da čuju njenu muziku, ali se i pored toga iskreno raduju svakom njenom uspehu.

"Oni su bili tu, ali na našu životnu nesreću oni su gluvonemi ljudi, Bog ih je napravio takve i baba je bila uvek ta koja nas je učila i odgajala. Hvala joj za to, hvala i mojim roditeljima koji su dali sve od sebe da budemo dobri ljudi i moj brat i sestra i ja. Jako sam ponosna na roditelje jer su oni srećni i na neki način vide u nama oslonac i to je mnogo bitno. Živeti takav život je mnogo teško, ja kada snimim pesmu oni ne mogu to da čuju, ali se raduju i srećni su zbog mene. Hvala im što su deo naših života i da su mogli više pružili bi više", rekla je.

"Bez obzira na taj hendikep oni su radno sposobni i inteligentni ljudi"

Jasna Šćepanović  Foto: Kurir Televizija, Printscreen

Pevačica je otkrila i čime su se njeni roditelji bavili, istakavši da ih je uprkos gubitku sluha krasila velika inteligencija i radna sposobnost.

"Majka nikada nije radila, a otac je radio u štampariji u Kolašinu, bio je knjigovođa. Bez obzira na taj hendikep oni su radno sposobni i inteligentni ljudi, imali su tu nesreću sa sluhom, ali im je Bog dao nešto drugo", dodala je.

Osvrćući se na detinjstvo, Jasna se prisetila i momenata koji su joj u školskim danima najteže padali: "Ti sa tim živiš i ne shvataš to. Bilo je najteže kada dođe vreme za roditeljski sastanak u školi, svi roditelji tu samo mojih nema, tetka je dolazila umesto njih, ali sa tim se živi. Dosta je to teško, nekome su roditelji veliki oslonac u životu, a oni nisu bili uz me da me saslušaju, ali su me podržavali".

O paklu kroz koji je prošla sa bivšim mužem

Jasna Šćepanović  Foto: Pritnsceen/Instagram, Kurir Televizija

Inače, Jasna Šćepanović javno je govorila za starateljstvo nad petogodišnjim sinom.

- Žalosno je što moram pravdu da tražim putem medija i što moram preko medija da se borim za svoje dete koje sam nosila 9 meseci u stomaku, ali ja ne vidim drugi način osim ovoga. Ja od strane matične zemlje Crne Gore imam starateljstvo nad mojim sinom i ta presuda je prihvaćena kao strana odluka u Makedoniji koju socijalna služba jednostavno ne želi da postupi. Problem traje više od dve i po godine. Dete mi se nalazi u Makedoniji kod svog oca, koji je dobio privremeno starateljstvo tamo. Ima i dvojno državljanstvo, to jest makedonsko, samim tim jer je njegov otac falsifikovao moj potpis i tako dobio pasoš za moje dete. Tako da trudimo se svim silama da poništimo taj pasoš koji je na nelegalan način izvađen da bih mogla da vratim svoje dete ovde gde pripada, u zemlju u kojoj je rođeno - rekla je pevačica tada za domaće medije.

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51:30
21.06.2025 JASNA ŠĆEPANOVIĆ Izvor: kurir tv