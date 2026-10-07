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Danas se navršava godinu dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, a tim povodom oglasio se Aleksa Balašević, sin čuvenog kantautora Đorđa Balaševića.

Foto: Preent Screen

Aleksa je na društvenim mrežama podelio uspomenu sa legendom narodne muzike i objavio fotografiju koju javnost do sada nije imala priliku da vidi.

Na fotografiji Aleksa pozira zajedno sa suprugom Nikolinom i Halidom Bešlićem, a prizor je izazvao posebne emocije upravo na prvu godišnjicu pevačeve smrti.

Da uspomena bude još emotivnija, Balašević je uz fotografiju odabrao jednu od Halidovih najpoznatijih pesama, "Iznad Tešnja zora sviće", bez dodatnih reči pokazavši koliko mu znači sećanje na legendarnog pevača.

"Tata, volim vas"

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je bio veličina od čoveka Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Dragana Udovičić, Petar Aleksić, ATA Images

I sin Halida Bešlića, Dino, se oglasio na današnji dan, a njegova izjava rastužila je mnoge:

"Tata, molim dragog Allaha da tebi i mami podari lepi Džennet. Voli vas vaš sin".

Sejda otišla nekoliko meseci nakon njega

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra prošle godine, a vest o njegovoj smrti potresla je čitav region. Na njegovom poslednjem ispraćaju u Sarajevu okupio se veliki broj građana, kolega, glumaca i drugih javnih ličnosti koji su želeli da odaju počast velikoj muzičkoj legendi.

Tuga porodice Bešlić dodatno je produbljena svega nekoliko meseci kasnije. Halidova supruga Sejda preminula je 1. juna ove godine, nakon duge i teške bolesti.