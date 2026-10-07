ŽELELA DA LIČI NA HOLIVUDSKU GLUMICU, PA OTIŠLA POD NOŽ Ovako je Elena Karaman izgledala pre svih operacija i estetskih korekcija (FOTO)
- Elena Karaman Karić je od tinejdžerskih dana bila u javnosti, najpre kao manekenka i lice sa naslovnih strana jugoslovenskih časopisa.
- Godinama su se pratile njene promene izgleda i spekulisalo se o estetskim korekcijama, uključujući grudi, nos i usne.
- Poslednjih godina okrenula se prirodi i duhovnim vrednostima, a od luksuza i materijalnih stvari se udaljila.
Otkako se pojavila na javnoj sceni, Elena Karaman Karić privlačila je pažnju kako zbog njenog ljubavnog života tako i zbog fizičkog izgleda.
O njenim promenama na licu i telu izveštavali su mediji, a i dan danas se jednakim intenzitetom prati sve šta joj se dešava u životu.
Od privlačne plavuše do fatalne crnke
Ona se kao tinejdžerka oprobala u manekenstvu i fotografisala se za naslovne strane brojnih jugoslovenskih časopisa te se ne može sakriti njen prirodan izgled.
Jedno vreme se spekulisalo da svojim izgledom želi da podseća na Anđelinu Džoli, pa je nosila zelena sočiva, a na spisku nagađanja šta je sve Elena uradila na sebi jesu estetska korekcija grudi, nosa i usana.
Uprkos svemu tome, ona je za sebe uvek više volela da kaže da je svojim sinovima „mama za poneti“ pre nego seks-bomba.
Elena danas
Elena se poslednjih godina potpuno vratila sebi, prirodi i odlučila da se odrekne luksuza i materijalnih stvari.
S tim u vezi, počeo je da joj smeta i njen fizički izgled, kao i sve operacije koje je radila na sebi.
Ovako izgleda dom Elene:
Dizajnerka nameštaja vodi specifičan način života, zbog kojeg je potpuno okrenuta duhovnim vrednostima.