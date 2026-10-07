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Otkako se pojavila na javnoj sceni, Elena Karaman Karić privlačila je pažnju kako zbog njenog ljubavnog života tako i zbog fizičkog izgleda.

O njenim promenama na licu i telu izveštavali su mediji, a i dan danas se jednakim intenzitetom prati sve šta joj se dešava u životu.

Od privlačne plavuše do fatalne crnke

Ona se kao tinejdžerka oprobala u manekenstvu i fotografisala se za naslovne strane brojnih jugoslovenskih časopisa te se ne može sakriti njen prirodan izgled.

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Foto: Vladimir Lukić, Printscreen

Jedno vreme se spekulisalo da svojim izgledom želi da podseća na Anđelinu Džoli, pa je nosila zelena sočiva, a na spisku nagađanja šta je sve Elena uradila na sebi jesu estetska korekcija grudi, nosa i usana.

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Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić

Uprkos svemu tome, ona je za sebe uvek više volela da kaže da je svojim sinovima „mama za poneti“ pre nego seks-bomba.

Elena danas

Elena se poslednjih godina potpuno vratila sebi, prirodi i odlučila da se odrekne luksuza i materijalnih stvari.

Elena Karaman Foto: Printskrin Instagram, Printscreen Instagram, Printsceen/Instagram

S tim u vezi, počeo je da joj smeta i njen fizički izgled, kao i sve operacije koje je radila na sebi.

Ovako izgleda dom Elene:

Elena Karaman Karić, vila u Francuskoj Foto: Pritnscreen/Instagram

Dizajnerka nameštaja vodi specifičan način života, zbog kojeg je potpuno okrenuta duhovnim vrednostima.

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STARS 625 27.09.2026. Izvor: Kurir TV