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Na groblju Bare u Sarajevu danas vlada posebna tuga. Na godišnjicu smrti legendarnog Halida Bešlića na njegov grob pristigli su brojni prijatelji, poznanici i poštovaoci koji nisu želeli da ovaj dan prođe bez sećanja na velikog pevača.

Među onima koji su danas došli bio je i Elvir Bajrić, poznati frizer iz Bosne i Hercegovine i nekadašnji blizak Halidov prijatelj. Elvir je na grobu odao počast čoveku sa kojim ga je vezivalo dugogodišnje prijateljstvo.

Bajrić se ovom prilikom prisetio i Halidovih poslednjih dana i otkrio detalje o tome kako je izgledao period pred njegov odlazak. Govorio je o njihovim poslednjim susretima, ali i o tome kako je Halid provodio vreme u danima kada se njegovo zdravstveno stanje pogoršavalo.

1/13 Vidi galeriju Podignut spomenik Halidu Bešliću Foto: Najportal

- Nedostaje. I Halid i Sejda, nema kome ne nedostaje.

On je priznao čega se seti na pomen njegovog imena.

- Njegov lik. Kako je jednostavan, pametan bio... Bio je načitan čovek. Znao je svu istoriju u Bosni, znao je maltene koja porodica odakle potiče u Bosni, Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji. Nije bio površan čovek. Lepe mi stvari prođu kroz glavu. Nije bilo ružnih.

- I u bolnici sam ga svaki dan viđao, išao sam... U poslednjim momentima sam bio. Kad je prolazio na onaj svet, kad se vratio Allahu, taj dan sam bio...

- Čuvam i poruke i fotografije, ali teško je to otvarati.

Njegova sećanja posebno su potresna jer je reč o čoveku koji je Halida poznavao godinama i koji je imao priliku da bude uz njega i u najtežim trenucima.

Godinu dana nakon Halidove smrti tuga zbog njegovog odlaska ne jenjava. Njegove pesme i dalje žive među publikom, dok porodica, prijatelji i brojni poštovaoci čuvaju uspomenu na pevača koji je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni regiona.