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Na sarajevskom groblju danas, 7. oktobra, navršava se tačno godinu dana od smrti legendarnog pevača Halida Bešlića. Njegov grob obišli su porodica, prijatelji i brojni poštovaoci, a među prvima koji su mu odali počast bila je i njegova sestra od strica Kemala Bešlić Bajgorić.

Foto: Najportal

Kemala je na groblje stigla u pratnji nekoliko bliskih ljudi i porodice. Donela je sveže ruže, koje je položila među ostalo cveće, a potom se u tišini pomolila za svog voljenog brata.

Ekipa domaćih medija nalazi se u Sarajevu, a Kemala je za naš portal govorila o Halidu, uspomenama na njega, poslednjem susretu, ali i tome kako se porodica nosi sa njegovim odlaskom.

- Mi smo Bešlići, ja živim u Švedskoj, brat ovde, a sa Halidom smo bili ono... kako familija biva. Bio je vrlo vezan za porodicu, kao što je ceo svet bila njegova familija. Svi su ga voleli, nije ljude delio na ove ili one, imao je u sebi nešto što ne znam koliko vremena će proći da se neki čovek ponovo rodi s tim njegovim odlikama ljudskosti. Ponosna sam što sam deo familije Bešlić i što je Halid uvek bio tu. To je naš Halid, mimo estradnog Halida, sa svima je bio kao običan čovek. Nema šta tu puno da se kaže, sve je već rečeno - samo ponos i dika, ništa drugo - rekla je emotivna sestra za Telegraf.

"Privatno je bio isti kao i na javnoj sceni"

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić je bio veličina od čoveka Foto: Marina Lopičić, Petar Aleksić, Dragana Udovičić, Petar Aleksić, ATA Images

Kemala je otkrila i šta joj prvo padne na pamet kada neko izgovori ime Halid Bešlić, kao i kakav je bio privatno.

- Privatno je bio isti kao i na javnoj sceni. Imali smo naše priče, o familiji, o sećanjima na naše roditelje, uvek je bio tu, to je ono što je bio isti privatno.

Godinu dana nakon Halidove smrti bol zbog gubitka i dalje je prisutna. Kemala kaže da joj posebno teško pada to što pevač nije dočekao uspehe reprezentacije, koju je mnogo voleo.

- Nedostaje. Jedino što nam je žao je to što nije uspeo doživeti uspeh reprezentacije jer je voleo i bio je vezan. Što se emocija tiče, nestvarno je da ga nema, nekada uzmem telefon i čitam stare poruke šta smo pisali, nedostaje puno.