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Halid Muslimović bio je veliki prijatelj sa Halidom Bešlićem, koji je preminuo na današnji dan prošle godine.

Legendarni pevač poslednje dane proveo je u bolnici, a njegov kolega sada se prisetio poslednjeg video poziva sa njim.

Kako kaže uspeo je da mu izmami osmeh, koji mu je žao što nije uspeo da snimi.

- Ja sam ga zvao i odmah mi se javio. Zvao sam ga preko video poziva na whatsup-u - prisetio se Muslimović pa nastavio:

- Odmah sam ga napao, na moj način: "Sram te bilo, foliraš se tu, a nismo snimili duet!" On mi je tada rekao: "Snimićemo duet, čim izađem". Uglavnom, mislim da sam ja poslednja osoba na ovom svetu koja mu je izmamila osmeh. Žao mi je što taj razgovor nisam snimio, ali ostala mi je slika i ona će se pojaviti u mojoj trećoj knjizi kad dođe vreme za to. Mi smo svi znali da je bolestan, ali nismo znali da će tako brzo otići - govorio je Halid za ExtraFM.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je nakon borbe sa opakom bolešću, karcinomom. Njegovoj sahrani prisustvovalo je preko 50.000 ljudi, a mnogobrojna imena sa estrade sa mnogobrojnim obožavaocima ispratilo je legendernog pevača na poslednji put.

Pred godišnjicu smrti njegov sin Dino mu je podigao spomenik, ali i majci Sejdi, koja je umrla osam meseci nakon Halida i sahranjena je pored njega.

Na dan obeležavanja godišnjeg pomena Halidovu večnu kuću najpre je posetio jedan njegov prijatelj, a potom i sestra od strica.

- Mi smo Bešlići, ja živim u Švedskoj, brat ovde, a sa Halidom smo bili ono... kako familija biva. Bio je vrlo vezan za porodicu, kao što je ceo svet bila njegova familija. Svi su ga voleli, nije ljude delio na ove ili one, imao je u sebi nešto što ne znam koliko vremena će proći da se neki čovek ponovo rodi s tim njegovim odlikama ljudskosti. Ponosna sam što sam deo familije Bešlić i što je Halid uvek bio tu. To je naš Halid, mimo estradnog Halida, sa svima je bio kao običan čovek. Nema šta tu puno da se kaže, sve je već rečeno - samo ponos i dika, ništa drugo - rekla je emotivna sestra za Telegraf.