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Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, a njegov spomenik na sarajevskom groblju Bare od jutarnjih sati obilaze porodica, prijatelji i brojne kolege koje ne žele da ovaj dan prođe bez sećanja na velikog pevača.

Naša ekipa danas je zabeležila potresne scene sa večne kuće legendarnog pevača. Mezar je prekriven cvećem, a brojni ljudi dolaze kako bi odali počast Halidu, pomolili se za njegovu dušu i još jednom se prisetili čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag.

Među onima koji su danas izašli na grob bili su Halidov sin i unuk Belmin, a tom prilikom ostavio je cveće i sredio ga. Nakon što je odao počast dedi, Belmin se zadržao kratko, a potom se uputio kući.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Halidov grob obilaze i članovi njegove porodice, kao i brojni prijatelji iz javnog života, koji su sa pevačem delili godine prijateljstva i saradnje. Mnogi od njih na ovaj poseban dan žele da budu uz njegovu porodicu i da sačuvaju uspomenu na velikana koji je svojim pesmama obeležio generacije.

Iako je prošla godina od njegovog odlaska, praznina koju je ostavio za sobom i dalje je velika. Cveće na njegovom mezaru i brojni ljudi koji danas dolaze pokazuju da Halid nije zaboravljen i da njegovo ime, muzika i uspomena na njega i dalje žive među onima koji su ga voleli i poštovali.

Pored pevača počiva i njegova supruga Sejda, koja je bitku s teškom bolešću izgubila pre nekoliko meseci.