Slušaj vest

Prošla je godina dana od smrti legendarnog Halida Bešlića, a njegov spomenik na sarajevskom groblju Bare od jutarnjih sati obilaze porodica, prijatelji i brojne kolege koje ne žele da ovaj dan prođe bez sećanja na velikog pevača.

Naša ekipa danas je zabeležila potresne scene sa večne kuće legendarnog pevača. Mezar je prekriven cvećem, a brojni ljudi dolaze kako bi odali počast Halidu, pomolili se za njegovu dušu i još jednom se prisetili čoveka koji je ostavio neizbrisiv trag.

Među onima koji su danas izašli na grob bili su Halidov sin i unuk Belmin, a tom prilikom ostavio je cveće i sredio ga. Nakon što je odao počast dedi, Belmin se zadržao kratko, a potom se uputio kući.

Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Halidov grob obilaze i članovi njegove porodice, kao i brojni prijatelji iz javnog života, koji su sa pevačem delili godine prijateljstva i saradnje. Mnogi od njih na ovaj poseban dan žele da budu uz njegovu porodicu i da sačuvaju uspomenu na velikana koji je svojim pesmama obeležio generacije.

Iako je prošla godina od njegovog odlaska, praznina koju je ostavio za sobom i dalje je velika. Cveće na njegovom mezaru i brojni ljudi koji danas dolaze pokazuju da Halid nije zaboravljen i da njegovo ime, muzika i uspomena na njega i dalje žive među onima koji su ga voleli i poštovali.

Pored pevača počiva i njegova supruga Sejda, koja je bitku s teškom bolešću izgubila pre nekoliko meseci.

Kurir.rs/Telegraf.rs

Ne propustiteStars"KAD JE PROLAZIO NA ONAJ..." Halidov prijatelj jeca na pevačevom grobu: Svaki dan ga je posećivao u bolnici, prisetio se njegovih poslednjih dana
halid Bešlić 2.jpg
Stars"NEKAD UZMEM TELEFON I ČITAM NAŠE STARE PORUKE" Halidova sestra na godišnjicu smrti otvorila dušu: Nestvarno je da ga nema
halid Bešlić copy.jpg
Stars"MISLIM DA SAM JA POSLEDNJA OSOBA KOJA JE BEŠLIĆU IZMAMILA OSMEH" Halid Muslimović se prisetio zadnjeg razgovora sa kolegom: O ovome su pričali
WhatsApp Image 2026-04-03 at 22.41.13 (1).jpeg
StarsISPLIVALA DOSAD NEVIĐENA FOTOGRAFIJA HALIDA BEŠLIĆA! Aleksa Balašević je čuvao od javnosti, objavio je na godišnjicu smrti (FOTO)
Halid Bešlić