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Misterija crvenih ruža koje su osvanule na grobu legendarnog pevača Halida Bešlićana prvu godišnjicu njegove smrti je rešena – reč je o tajnom, emotivnom gestu regionalne muzičke zvezde Zdravka Čolića Čole.

Proslavljeni pevač je, želeći da oda počast svom dugogodišnjem prijatelju i kolegi, organizovao isporuku ovog simbola večnog sećanja preko zajedničkog bliskog kruga ljudi u Sarajevu.

Dan ranije, Čolić je lično zamolio bivšeg bosanskohercegovačkog diplomatu Mirsada Muhovića da u njegovo ime odnese crvenu ružu i pokloni se senama nezaboravnog pevača.

Iza jedne ruže na večnoj kući Halida Bešlića stoji priča o neraskidivom prijateljstvu tri velike ličnosti. Mirsad Muhović, koji je preuzeo na sebe ovaj poverljivi zadatak, nije bio samo Čolićev posrednik, već i jedan od najbližih Bešlićevih životnih saputnika.

1/6 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Njihovo drugarstvo obeležili su svakodnevni rituali i uzajamna podrška. Nedeljna kafa kao tradicija: Muhović i Bešlić godinama su se redovno sastajali u istom sarajevskom kafiću. Ti susreti su bili obavezni gotovo svake nedelje, a neretko i češće, kada su uz razgovor delili svakodnevicu.

Diplomatija i muzika pod ruku: Gde god je Muhović službovao kao diplomata Bosne i Hercegovine u svetu, Halid Bešlić je dolazio da održi koncerte. Nakon uspešnih nastupa, zajednički uspesi uvek su se proslavljali u krugu najbližih.

Odlazak muzičke legende, koji se dogodio 7. oktobra prošle godine, ostavio je neopisivu prazninu u regionu, ali je najteže pogodio njegove najbliže prijatelje. Prema rečima izvora bliskih porodici, bivši bosanskohercegovački diplomata Muhović izuzetno je teško podneo Halidovu smrt.

Ipak, tugovanje je pretvorio u čuvanje uspomene. Muhović redovno obilazi grob svog prijatelja, ne dozvoljavajući da izbledi sećanje na čoveka čiji je glas decenijama spajao ljude širom Balkana. Crvena ruža Zdravka Čolića, koja je zahvaljujući njemu prva stigla na odredište, samo je još jedan dokaz da najveći umetnici nikada ne zaboravljaju svoje prave drugove.