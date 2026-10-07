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Sanja Grujić razgovarala je sa Dačom Virijevićem o ponašanju Marka Stefanovića, te je istakla da je uvidela da želi da je skloni od svih, kako bi mogao ponovo da je pridobije.

- Tebi je kratko i jasno bitno da kažeš šta imaš. Ti samo reci da Marko ono sve što je pričao za porodicu, ne može da opere jer je raskinuo sa tobom - rekao je Dača.

- Gledam da ne petljam oko njegove porodice, istraumirana sam zbog te teme njegove porodice - istakla je Sanja.

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

- On je na podmukao način rekao da si ti kriva za sve - rekao je Dača.

- Ako sam ja kriva za sve, zašto onda od želje gori da se sa mnom pomiri? Ponaša se kao opsednuti manijak. Tebe Dačo pokušava da odvoji od mene, Poršelinu odvaja od mene preko Terze. Misli da ako ostanem sama, da će opet moći da upravlja sa mnom - rekla je Sanja.

- Pitaj ga pred svima da li je bio emotivno nestabilan dok je bio sa tobom, da li si ti bila dovoljan manipulator da ga nateraš da on loše priča o svojoj porodici? Ko može da te natera da pričaš loše o porodici? - upitao je Dača.

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