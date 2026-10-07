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Povodom prve godišnjice smrti legendarnog pevača Halida Bešlića, koji je preminuo 7. oktobra 2025. godine u 72. godini života nakon zdravstvenih problema, članovi njegove porodice i najbliži prijatelji okupili su se na sarajevskom groblju Bare kako bi odali počast velikanu i sačuvali uspomenu na njega.

Na njegovom mezaru proučena je molitva, a emotivan govor održao je isti hodža koji je predvodio dženazu Halidu Bešliću pre godinu dana.

1/6 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Posebno emotivan trenutak bio je dolazak Halidovog sina Dine sa njegovim sinom Belminom. Dečak je prišao dedinom mezaru i počeo da ga čisti, što je duboko dirnulo sve prisutne.

Nakon molitve, Dino Bešlić se kratko obratio okupljenima i zahvalio svima koji su došli da zajedno obeleže godišnjicu smrti njegovog oca.

„Rekli smo samo užim ljudima da dođu, da ne pravimo nikakvu pompu. Hvala, u svakom slučaju, svima što ste došli“, rekao je Dino.

Sestra o poslednjem susretu sa Halidom

Njegova sestra koja je zbog godišnjeg pomena Halidu došla iz Švedske prisetila se poslednjeg susreta sa bratom:

- Sećam se poslednjeg razgovora, jer je baš gostovao u Švedskoj u aprilu, bili smo zajedno na koncertu. Izgledao mi je super, bio je raspoložen, šalili smo se, i zato sam se posle šokirala. U tom stanju nije voleo da ga posećuju, on se uvek javljao, ako ne može trenutno, uvek se posle pozove, nije ignorisao, ali poslednji put je bilo u Štokholmu u aprilu. Posle sam mu više puta pisala da mislimo da će to biti dobro, to je bilo poslednje... nestvarno mi je. Sad smo došli iz Švedske jer smo hteli biti tu, moje sestre i ja - otkrila je pevačeva sestra.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Iako je prošla godina od njegovog odlaska, praznina koju je ostavio za sobom i dalje je velika. Pored pevača na groblju Bare počiva i njegova supruga Sejda, koja je bitku sa teškom bolešću izgubila pre nekoliko meseci.

Kurir.rs/Telegraf