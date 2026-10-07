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Supruga Bojana Vaskovića, Aleksandra, ponosna je mama troje dece, ipak, ne krije da joj povremeno treba predah od jedine uloge koju joj je bog dao.

Naime, ona je sada otputovala u Rim, odakle se oglasila i progovorila upravo o tome kako se oseća kada odvoji vreme samo za sebe.

Ona je uz jedno fotografiju podelila i svoja promišljanja upravo na ovu temu:

- Resetovana psihički, pregažena fizički, ali presrećna i puna baterija se vraćam kući, pravo u zagrljaj mojoj bandici koja mi nedostaje svaki sekund kad nismo zajedno i zbog koje ludim svaki sekund kad jedemo.

Foto: Printscreen

Pokušavam da se odvučem od griže savesti i ne znam da li to ikada prolazi, ali živim i radujem se upravo njenoj sveprisutnosti svaki put kada nisam u „jednoj ulozi koju mi je Bog dao“ - napisala je Aleksandra Vasković.

Podsetimo, Bojan i Aleksandra roditelji su troje dece, Anđeline, Helene i sina Mihajla, a njihova mama Aleksandra posvećena je njihovom odrastanju.

Aleksandra Vasković je po struci lekar

Osim toga što je mama, Aleksandra je i specijalista ginekologije i akušerstva:

1/4 Vidi galeriju Bojan Lexington Foto: Preent Screen

Podsetimo, žena pevača Bojana Vaskovića, Aleksandra Vasković vrlo je aktivna na društvenim mrežama gde je prati više od 100.000 ljudi.

Aleksandra je doktorka, a na Instagramu joj piše da je specijalista ginekologije i akušerstva. Osim toga, ona na svojim mrežama mahom ženama deli savete o modi i lepoti.

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