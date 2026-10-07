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Na groblju Bare obeležena je prva godišnjica od smrti muzičke legende Halida Bešlića. Godišnji pomen protekao je mirno i u najužem krugu, pri čemu se na groblju nije pojavio niko od poznatih estradnih kolega.

Ovakav tok pomena bio je izričita želja Halidovog sina Dina, koji iz tog razloga nije obaveštavao pevačeve kolege. Dino je nakon pomena otkrio da "nije želeo da pravi pompu oko godišnjice i da zbog toga nisu obaveštene Halidove kolege".

"Nije želeo pompu, nije želeo da se od toga pravi bilo šta... Želeo je da se samo najbliži okupe na grobu i u svom krugu obeleže odlazak najvoljenijeg".

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Marina Lopičić, Najportal, Najportal

Ni na društvenim mrežama nije bilo masovnijeg oglašavanja kolega. Sećanje na legendarnog pevača na svojim profilima podelile su samo dve pevačice — Maja Berović i pobednica takmičenja "Zvezde Granda" Šejla Zonić, koje su objavile Halidove fotografije u znak poštovanja.

Sestra o poslednjem susretu sa Halidom

Njegova sestra koja je zbog godišnjeg pomena Halidu došla iz Švedske prisetila se poslednjeg susreta sa bratom:

- Sećam se poslednjeg razgovora, jer je baš gostovao u Švedskoj u aprilu, bili smo zajedno na koncertu. Izgledao mi je super, bio je raspoložen, šalili smo se, i zato sam se posle šokirala. U tom stanju nije voleo da ga posećuju, on se uvek javljao, ako ne može trenutno, uvek se posle pozove, nije ignorisao, ali poslednji put je bilo u Štokholmu u aprilu. Posle sam mu više puta pisala da mislimo da će to biti dobro, to je bilo poslednje... nestvarno mi je. Sad smo došli iz Švedske jer smo hteli biti tu, moje sestre i ja - otkrila je pevačeva sestra.

Iako je prošla godina od njegovog odlaska, praznina koju je ostavio za sobom i dalje je velika. Pored pevača na groblju Bare počiva i njegova supruga Sejda, koja je bitku sa teškom bolešću izgubila pre nekoliko meseci.