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Pevač Srećko Šušić godinama se ne eksponira u javnosti, ali bez obzira na svoj hendikep - on nastupa i radi punom parom već godinama unazad na štakama. Sa pevačem smo se sreli na snimanju jedne emisije, pa smo iskoristili taj momenat kako bismo razgovarali sa njim. Ono čega smo se odmah dotakli su dva koncerta "Južnog vetra" na Tašmajdanu gde je i pevač nastupao.

Koncert Južnog vetra na Tašmajdanu je pokazao koliko ljudi vas vole. Kako vam je bilo te večeri?

- Ta dva koncerta koja su bila, prvi dan i to kako je publika sve vreme pevala i pre nego što smo izažli na binu bilo je iznenađujuće. U publici je bilo mladih ljudi, a svi su te stare pesme pevali uglas. Ja kad sam stao na binu bilo mi je jako lepo, posebno i setilo me na neko davno vreme kada smo tako išli i radili zajedno. Vratio sam se u to vreme. Bilo je prelepo

Koliko danas fale festivali kakavi su nekad bili?

- "Poselo" je bio jedan festival, ma ne festival to je bilo onako, jednom mesečno su se birali hitovi za taj mesec. To je bila neverovatna euforija, čast da budete na tom festivalu. 1993. godine sam osvojio drugo mesto. Tada je pobedila Zorica Brunclik sa pesmom "Ja znam". To su bila samo najjača imena, a kao nagradu dobijao se ogromni opanak.

1/4 Vidi galeriju Srećko Šušić Foto: Kurir TV, Printscreen/TikTok

Šta misliš da li ti je neko tada zavidio na tom drugom mestu?

- Ja ne znam. Svaki pevač je imao svoju kutiju i publika je ubacivala svoje glasove. Ne sećam se sujete u to vreme da je bilo.

Da li je Snežana Đurišić i tada opasna kao što se sad priča?

- Ja mislim da ona nije ni sada opasna. Samo žena zna muziku, razume, čuje. Tada je gradila karijeru isto kao i mi. Ne znam da li je stroga sada u takmičenju gde je žiri, ali publika o svemu odlučuje ipak. Žiri je tu da sagleda sa svoje strane, ali publika bira. Žiri je uvek bio strožiji nego publika

Koga biste vi poslali na Evroviziju? Karleušu, Desingericu ili nekog tećeg

- Nisam o tome razmišljao. Šta znam. Evroviziju prate savremeni trendovi, pa se verovatno i takva pesma traži. Ja nisam u tome, pa ne mogu da odlučujem.

1/3 Vidi galeriju Srećko Šušić Foto: Youtube, Printscreen YouTube, Printscreen/Pink TV

Lepa Brena je pokušavala da ode na Evroviziju, ali nije imala sreće. Kako si ti tih godina doživeo Brenu, kada se pojavila?

- Brena i Slatki greh su bili nešto sasvim novo. Scenski su bili drugačiji, ali i kroz muziku. Počnimo od Čačak, Čačak, pa dlaje. Brena je punila stadione širom regiona, oni su bili pojam tada. Naravno posle Južnog vetra.

Njene pesme su bile i na crnoj listi, tada na početku

- Pa i Južni vetar se našao u tome. To je ono što sam rekao da žiri gleda jedno, publika drugo. Mi smo bili zabranjeni u svim medijima, ali publika nas je tražila i nisu mogli kod publike da nas zabrane. Sećam se jednog mog nastupa bio je jedan novinar i bio je veliki krtiričar. Radio je tada TV Reviju, ozbiljna novina. Prvo moje pojavljivanje je pohvalio, ali me već na drugom iskritikovao. To je bilo takvo vreme. Južni vetar je baš bio tada zabranjen svuda.

Kako si uspeo u tim uslovima da se istakneš?

- Mene mediji nisu zanimali. Samo Južni vetar. Ja sam imao sreću da sarađujem sa Miletom i Južnim vetrom, pa me uopšte nije zanimalo šta će novine da pišu. Mi samo bili baš sankcionisani od medija, ali ne od publike

I Zvezde Granda su se na početku našle na meti osuda. Tvoje kolege su uglavnom loše komentarisali nove muzičke nade

- Cela ta postava prvih Zvezda Granda svi su napravili dobre karijere i uspeli. Imali su i imaju svoje hitove. Kolege koje su možda bile ljubomorne na uspeh tih ljudi je moguć, jer nekada nisi mogao da se pojaviš na televiziji svoj hit i svoju pesmu. A onda se pojavilo takmičenje gde nepoznati pevači grade ime na tuđim pesmama. To je jedini razlog zašto su starije kolege imale takvu reakciju, Opet kažem, samo narod u svemu odlučuje - rekao je Šušić za Kurir.