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Život Bože Vreće oduvek je intrigirao javnost, ali se o njegovoj privatnosti ne zna mnogo. Ipak, pevač je u nekoliko navrata sa javnošću podelio pojedine detalje iz svog života.

Epilepsija

Jednom prilikom Vrećo je otkrio da od 18. godine boluje od epilepsije.

„Božanska milost me je izlečila, a moja pesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i lekovit. Moj lek je u posvećenosti Bogu i fokusiranju na umetnost koja ima božansku komponentu isceljenja“, pričao je on.

Inače, interpretator i autor sevdalinki rođen je 18. oktobra 1983. godine u Foči, a živi i radi u Sarajevu. Odrastao je sa majkom i dve starije sestre, dok mu je otac preminuo kada je imao pet godina.

1/8 Vidi galeriju Božo Vrećo Foto: Nemanja Nikolić, ATA images, Pritnsceen/Instagram

Ožiljci

„Moj otac je izvršio samoubistvo, a majka je tu morala da zauzme dvostruku ulogu i bude snažna za oboje. Izvela me je na pravi put, da budem dobra osoba... Svi ti ožiljci su se pretvorili u moje pesme. Svakako je bilo teško, ali Bog se postara za sve i sve kockice postavi na svoje mesto“, govorio je Božo ranije za regionalne medije.

Takođe, muzičar je svojevremeno otkrio da je njegova prva ljubav Elma, kojoj je posvetio i pesmu, ubijena tokom rata.

„Ona je bila dve godine starija od mene, to je moja prva ljubav. Ubijena je u Foči, na kućnom pragu. Nije joj se moglo pomoći, jedino se mogla pozvati Hitna pomoć, koja je, naravno, kasnila. Svuda okolo je bila ta vojska koja dolazi da napravi nemir i ostavi iza sebe pustoš. Dok ona zaziva majku i umire, ja to sve u sebi doživljavam kao deo svog umiranja“, emotivno ističe on.