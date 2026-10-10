OTAC MU IZVRŠIO SAMOUBISTVO, DEVOJKU MU UBILI: Život poznatog pevača obeležile tragedije - Svi ti ožiljci su se pretvorili...
Život Bože Vreće oduvek je intrigirao javnost, ali se o njegovoj privatnosti ne zna mnogo. Ipak, pevač je u nekoliko navrata sa javnošću podelio pojedine detalje iz svog života.
Epilepsija
Jednom prilikom Vrećo je otkrio da od 18. godine boluje od epilepsije.
„Božanska milost me je izlečila, a moja pesma me je regenerisala. Onda kada život počnete živeti bez stresa i razmišljanja šta neko misli te se prepustite svojoj slobodi, onda je i život magičan i lekovit. Moj lek je u posvećenosti Bogu i fokusiranju na umetnost koja ima božansku komponentu isceljenja“, pričao je on.
Inače, interpretator i autor sevdalinki rođen je 18. oktobra 1983. godine u Foči, a živi i radi u Sarajevu. Odrastao je sa majkom i dve starije sestre, dok mu je otac preminuo kada je imao pet godina.
Ožiljci
„Moj otac je izvršio samoubistvo, a majka je tu morala da zauzme dvostruku ulogu i bude snažna za oboje. Izvela me je na pravi put, da budem dobra osoba... Svi ti ožiljci su se pretvorili u moje pesme. Svakako je bilo teško, ali Bog se postara za sve i sve kockice postavi na svoje mesto“, govorio je Božo ranije za regionalne medije.
Takođe, muzičar je svojevremeno otkrio da je njegova prva ljubav Elma, kojoj je posvetio i pesmu, ubijena tokom rata.
„Ona je bila dve godine starija od mene, to je moja prva ljubav. Ubijena je u Foči, na kućnom pragu. Nije joj se moglo pomoći, jedino se mogla pozvati Hitna pomoć, koja je, naravno, kasnila. Svuda okolo je bila ta vojska koja dolazi da napravi nemir i ostavi iza sebe pustoš. Dok ona zaziva majku i umire, ja to sve u sebi doživljavam kao deo svog umiranja“, emotivno ističe on.
Kurir/Story.hr