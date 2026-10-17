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Nataša Alimpić, poznatija kao Idila, u podkastu „Pravo lice estrade“ otkrila je detalje turbulentnog i kratkog druženja sa legendom narodne muzike Harisom Džinovićem. Kako tvrdi, pevač joj je obećavao kule i gradove, govorio da zaslužuje mnogo i da želi da joj pomogne, a potom iznenada prekinuo kontakt. Dodatno ju je izrevoltiralo kada je, kako navodi, Haris kasnije u medijima pričao da je ne poznaje i da je ona sve umislila.

Zbog toga je odlučila da pred kamerama podkasta pokaže poruke i skrinšotove koje čuva u telefonu, a za koje tvrdi da dokazuju da je upravo Haris inicirao kontakt i pozivao je.

– Moj odnos sa Harisom Džinovićem bih nazvala poznanstvom koje je bilo malo dublje. Za njega mogu da kažem da malo ima problem sa vaspitanjem, i sa odnosima prema drugima.

Kako je ispričala, Haris je njoj prvi prišao, nakon što su zajedno pevali jedne večeri.

– On je meni prišao, ne ja njemu. Našao me je jer smo zajedno pevali te večeri. Prišao mi je i obuhvatio oko struka. Pevali smo zajedno, bilo mi je lepo, prijalo mi je.

1/6 Vidi galeriju Nataša i Haris Džinović ukrstili glasove Foto: Printsceen Instagram

Nataša tvrdi da je Haris potom preko žene iz medija, koju oboje poznaju, tražio njen broj telefona. Iako se pitala zbog čega bi njemu bio potreban njen kontakt, na kraju je pristala da ga dobije.

– Haris je tražio moj broj telefona preko žene iz medija koju svi poznajemo. Dozvolila sam joj da mu da moj kontakt. Razmišljala sam, šta će njemu moj broj. Plašila sam se. Nazvao me je posle dva dana. Bila sam na ručku kod prijatelja, javila sam se i čula dubok prepoznatljiv glas. Zahvalio mi se što sam ga spominjala pre toga u medijima, i bez okolišanja me pozvao na kafu i to istog momenta od poziva. Rekao mi je da ne jedem ništa i da me čeka u restoranu gde ima dobre ribe. Ručala sam, a onda sam prekinula ručak, da bih mogla lepo da večeram sa njim.

U želji da što pre stigne na susret sa slavnim pevačem, Nataša je, kako kaže, doživela nezgodu sa policijskim automobilom na duplim trakama. I pored svega, brinula je samo da Haris ne ode pre nego što stigne.

1/4 Vidi galeriju Nataša Alimpić Foto: Privatna arhiva, Pravo lice estrade

– Odmah sam otišla na susret sa Harisom bez okolišanja. Žureći da vidim njega udario me je policijski auto na duplim trakama. Kasnim, knap vreme, plašim se da će da ode Haris. Policija me pita, šta ćemo, ja sam sve napustila da stignem. Sedeo je sa onim njegovim izrazom lica. Sela sam i gledala ga u oči. To veče je bilo jako prijatno. Bilo mi je nezamislivo da sedim sa njim. Rekao mi je iste večeri da zaslužujem mnogo, da želi da mi pomogne. Njegov izraz lica mi je ulivao veliko poverenje. Žao mi je što sam pomislila da to može da bude istina, ispala sam baš glupa – ispričala je Nataša.

POKAZALA PORUKE: „TRI PUTA ZOVEM, NE JAVLJAŠ SE“

Nakon priče o susretu, Nataša je pred kamerama podkasta „Pravo lice estrade“ pokazala dokaze koje čuva u telefonu, a koji se odnose na njenu komunikaciju sa Harisom Džinovićem.

Pred kamerama je pokazala skrinšotove prepiske i poziva, za koje tvrdi da potvrđuju da ju je pevač zvao, a potom joj poslao i poruku:

– Tri puta zovem, ne javljaš se – stajalo je u jednoj od poruka.

Nataša je objasnila da je odlučila da pokaže prepisku jer su je izrevoltirale Harisove izjave u medijima da je sve umislila i da se njih dvoje ne poznaju.

1/5 Vidi galeriju Haris Džinović Foto: Damir Dervisagić

Potom je pustila i tonski snimak za koji tvrdi da je nastao u toplini Harisovog doma na Senjaku, gde joj je, kako navodi, pokazivao tehnike pevanja.

OBEĆAO VEČERU U SVOM DOMU, A KADA JE DOŠLA – NIKOGA NIJE BILO!

Nataša je priznala da je analizirala razloge zbog kojih je Haris iznenada prekinuo kontakt, posebno zato što joj je, prema njenim rečima, prethodno obećavao pomoć i organizovanje večere u svojoj kući.

– Mislio je da sam glupa. Ja sam analizirala njegov prekid kontakta. Možda je očekivao da ja sve ispričam medijima. Kada je video da nisam, nestao je. Treba da mu imponuje što ga spominjem, ako uzmemo u obzir u kojim je godinama, i u kakvom je stanju. Obećavao mi je da će organizovati večeru u svojoj kući, da će pozvati medije, svoje prijatelje. Kada sam došla, nikoga nije bilo. Sve me je slagao. Sve je to bila bajka. Intimno ništa nije bilo među nama – izričita je Nataša.

Istakla je da joj cilj nije bio da zauzme mesto Harisove bivše supruge Meline Džinović, već da je želela da sa njim bude na sceni.

– Meni nije bio cilj da dođem na mesto Meline Džinović. Nikada ne prihvatam ono što ne mogu da uzvratim, ni ono što ne mogu da platim. Imala sam želju samo da budem sa njim na sceni. On me je čak pitao i koji je moj honorar.

Podsetimo, Haris je jednom prilikom izjavio da je Natašu video samo jednom u životu.

- Tu sam devojku, Natašu, jednom video. U šta je ona ufurana ja stvarno ne znam. Kaže da smo se viđali dva meseca? Koliko sam se sa vama novinarima viđao, toliko sam i sa njom - istakao je pre izvesnog vremena pred jedan nastup.

Mi smo poslali Harisu poruku nakon što je Nataša objavila prepisku s njim, ali nam nije odgovorio.