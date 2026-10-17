HAOS U BELOJ KUĆI NE JENJAVA! Miljana zaratila sa Aneli i Carem, pale teške reči i brutalne prozivke! (VIDEO)
- U Eliti 10 Aleksandra Jakšić je navela Cara i Anđelu kao neiskrene, uz tvrdnju da su oboje 'cinkare'.
- Miljana je potom žestoko napala Aneli i Cara, nazivajući ih najvećim blamom rijalitija.
- Aneli joj je uzvratila uvredama na račun Zole, a sukob je nastavljen teškim rečima.
Naredna koja je dala svoj sud o današnoj temi koja se dešava u Eliti 10 i otkrila je koju osobu smatra neiskrenom i u koju se razočarala, nila je Aleksandra Jakšić.
- Kao što sam rekla, navodim Cara - rekla je Aleksandra.
- Navodiš njega, a bila si zaljubljena u njega - kazala je Aneli.
- Anđelu ću navesti na drugom mestu, tu je Anđela. Mislim da su Car i ona oboje cinkare ispali, iskreno - rekla je Aleksandra.
- Aleksandra, za tebe i jesu ankete, jer te niko ništa ne pita - kazao je Car.
- Između Aneli i Miljane nema razlike - rekla je Aleksandra.
- Aneli laže za šta stigne, takva je, lažovčina. Sve radi iz inata Maji i Asminu. Vas dvoje ste najveći blam ovog rijalitija, najveći! - kazala je Miljana.
- Zola te neće jer si ćelava, debela i odvratna, nikakva si - dodala je Aneli.
- Ti si najveća ku*vetina - rekla je Miljana.
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