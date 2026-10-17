Slušaj vest

Jelena Karleuša večeras će prirediti veliki spektakl u Skoplju, gde se u Areni "Jane Sandanski" očekuje pravi muzičko-scenski šou. Dok se pop zvezda priprema za izlazak na binu, o njoj se priča i na drugom kraju sveta.

Naime, Alonzo Arnold, poznati američki frizer slavnih ličnosti, koji je u javnosti prepoznat i po saradnji sa velikim imenima svetske muzičke scene među kojima je i Kardi Bi, podelio je na društvenim mrežama fotografiju naše muzičke zvezde i pohvalio njenu kosu.

Dominacija

Arnold očigledno nije ostao ravnodušan na Jelenino izdanje. Njena frizura privukla mu je pažnju, pa je fotografiju pop zvezde podelio sa svojim pratiocima, čime je još jednom pokazano da Karleušin modni i bjuti izraz prevazilazi granice domaće scene.

Instrigira svet

1/5 Vidi galeriju O njoj se govori u svetu Foto: Printscreen, Printskrin Instagram

Jelena je godinama poznata po tome što pomera granice kada je reč o izgledu, a njene modne kombinacije, neobične frizure i smeli stajlinzi često izazivaju reakcije i van regiona.

Pevačica ne pristaje na prosek, već pažljivo gradi imidž koji je izdvaja od drugih, zbog čega je neretko tema stranih modnih i zabavnih stranica.Upravo je kosa jedan od detalja kojima Karleuša često menja svoj izgled.

Od dugih, glamuroznih frizura do smelih transformacija, pop zvezda pokazuje da joj eksperimentisanje sa kosom nije strano. Zato ne čudi što je njeno izdanje zapalo za oko i frizeru koji sarađuje sa poznatim ličnostima iz sveta muzike i šou-biznisa.

Spremna kao puška

Dok se na društvenim mrežama komentariše pažnja koju joj je ukazao američki stručnjak za kosu, Jelena je fokusirana na večerašnji nastup u Skoplju. Publika očekuje spektakularnu produkciju, atraktivne kostime i energiju po kojoj je pevačica poznata, a ostaje da se vidi kakva će iznenađenja pripremiti za svoje fanove.