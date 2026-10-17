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Jovana Jeremić ponovo je svojim modnim stajlingom, podigla temperaturu u jutarnjem programu. Ona se naime pojavila u uskom kombinezonu sa životinjskim uzorkom, koji je njenu figuru istakao do perfekcije.

Kako je naspisala, voditeljka je ovaj atraktivni komad dobila od svoje koleginice Ane Radulović uz komentar: "Bomba za bombu".

Jovana Jeremić se u studiju pojavila sa visokim repom, dok je ceo stajling upotpunila visećim minđušama i šminkom u zemljanim tonovima.

Ipak, kombinezon je definitivno bio zvezda stajlinga, te je istakao njenu figuru, vitak struk, kao u devojčice, dok je izrez na grudima privukao pažnju na njene nove grudi, kojima ne krije da je prezadovoljna.

Foto: Printscreen

"On se u to i zaljubio"

Voditeljka je nedavno u intervjuu za Blic, otkrila je da je u svom privatnom životu trenutno srećna i ispunjena:

- Svi znaju da sam srećna, ali ne prikazujem toliko, jednu trećinu života prikazujem na Instagramu. Bitno je da ljudi znaju, ja sam mega zvezda i kad si mega zvezda, ti moraš da podeliš sa svojom publikom s kim si, koga voliš i tako neke elementarne stvari, ko je moj suprug, a sve drugo ne. Kada gledam čime ljudi privlače pažnju sve u medijima i onda poželim da to više, da to ništa ne prikazujem, jer gledam koliko se pažnje daje nekim ljudima koji uopšte to ne zaslužuju, nemaju elementaran osnovni temelj da budu u javnom životu i da tu negde moje kolege to i dozvoljavaju, pa onda se ja povučem prosto. Zato je toliko intrigiram. Ljudi koji su velike zvezde, oni se ne trude da budu zvezde. Ja nemam nijednu aferu, niti ću imati. Nemam p**no snimak, fotografije, nisam kupila diplome, nisam nikad varala muža, nijednog svog partnera - rekla je i otkrila šta Tigar misli o njenim pojavljivanjima u javnosti:

1/5 Vidi galeriju MALA CRNA HALJINA I BELI BISERI ZA SVAKU PRILIKU! Jovana Jeremić iako u žalosti, dala sve od sebe da izgleda kao MILION DOLARA! Foto: Printscreen

- On to obožava. On se u to i zaljubio. Miloš obožava žene koje su egocentrične i voli žene koje su svoje, uspešne, voli žene koje su u svom životu ostvarile velike stvari. Miloš je oženio najjaču ženu. To ne može svako. To što je on uradio, to nije uradio niko. Ja stvarno nemam konkurenciju ni u prošlosti ni u sadašnjosti. Ja ne vidim nikoga ko je kompletna ličnost kao što sam ja. I to nije moje samopouzdanje, Jovane Jeremić, kako kažu „Dnevna doza samopouzdanja”. Ja sam jedan kompletan paket. Hiperintelektualac, žena šoumen. Što bi naš narod rekao i grešnica i svetica u isto vreme, i dobrica i veštica u isto vreme, žena koja može ti odigrati striptiz bez problema. Majka me rodila za sve.

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