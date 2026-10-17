Slušaj vest

Pevačica Goca Tržan trenutno odmara na Mauricijusu od nastupa i snimanja emisija, a iz ove atraktivne destinacije objavljuje provokativne fotografije.

Goca je odlučila da sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podeli prelepe prizore sa jednog od najlepših odmarališta, ali i svoju vitku liniju u kupaćem kostimu.

Screenshot 2026-10-17 155932.png
Foto: Printscreen

Pevačica je pozirala na ležaljci, ležeći na stomaku, a na sebi je imala dvodelni kupaći kostim. Posebnu pažnju privuklo je njeno prirodno izdanje, budući da na licu nije imala ni trunku šminke.

U opuštenom izdanju, bez uobičajenog scenskog glamura, Goca je pokazala kako izgleda kada je daleko od reflektora i nastupa.

Goca sija u raznim izdanjima

Podsetimo, Mauricijus je ostrvska država u jugozapadnom delu Indijskog okeana, poznata po peščanim plažama, tirkiznom moru i egzotičnim predelima, zbog čega je omiljena destinacija za odmor brojnih turista.

Osim što oduševljava fanove u kupaćem kostimu, Goca dobija pohvale i kada je obučena, te je nedavno njeno modno izdanje pokupilo veliki broj komplimenata.

Goca Tržan Foto: R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram, Instagram

Ne propustiteStarsOPA! GOCA OBJAVILA INTIMNU SLIKU MUŽA RAŠE! Puca od mišića, a peškir samo što ne padne... (FOTO)
goca-rasa01-news1-nemanja-nikolic-1.jpg
StarsPREPOZNAJETE LI PEVAČICU? Krenula u bendu, sad je MEGAPOPULARNA, godinama je PLAVUŠA, a o njenom LJUBAVNOM životu svi BRUJE!
screenshot-119.jpg
StarsGOCI TRŽAN SEVNULO MEĐUNOŽJE U EMISIJI UŽIVO! Pevačica raširila noge i pokazala previše, vreli kadrovi zapalili mreže! (FOTO)
screenshot-33.jpg
StarsSEKSI GOCA! TRŽANOVA BEZ ŠMINKE, FOTOŠOPA I FILTERA U KUPAĆEM: Pevačica pokazala TOP TELO u petoj deceniji! (FOTO)
goca-trzan.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

30:24
Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV