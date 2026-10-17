GOCA TRŽAN SE SVUKLA I POKAZALA TELO U 52. GODINI! Pevačica sa ponosom otkrila obline, sve se dešava dok leži
- Goca Tržan odmara na Mauricijusu i objavljuje fotografije sa egzotične destinacije.
- Pozirala je u dvodelnom kupaćem kostimu, ležeći na stomaku, bez šminke i scenskog glamura.
Pevačica Goca Tržan trenutno odmara na Mauricijusu od nastupa i snimanja emisija, a iz ove atraktivne destinacije objavljuje provokativne fotografije.
Goca je odlučila da sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podeli prelepe prizore sa jednog od najlepših odmarališta, ali i svoju vitku liniju u kupaćem kostimu.
Pevačica je pozirala na ležaljci, ležeći na stomaku, a na sebi je imala dvodelni kupaći kostim. Posebnu pažnju privuklo je njeno prirodno izdanje, budući da na licu nije imala ni trunku šminke.
U opuštenom izdanju, bez uobičajenog scenskog glamura, Goca je pokazala kako izgleda kada je daleko od reflektora i nastupa.
Goca sija u raznim izdanjima
Podsetimo, Mauricijus je ostrvska država u jugozapadnom delu Indijskog okeana, poznata po peščanim plažama, tirkiznom moru i egzotičnim predelima, zbog čega je omiljena destinacija za odmor brojnih turista.
Osim što oduševljava fanove u kupaćem kostimu, Goca dobija pohvale i kada je obučena, te je nedavno njeno modno izdanje pokupilo veliki broj komplimenata.
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