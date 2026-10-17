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Pevačica Goca Tržan trenutno odmara na Mauricijusu od nastupa i snimanja emisija, a iz ove atraktivne destinacije objavljuje provokativne fotografije.

Goca je odlučila da sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podeli prelepe prizore sa jednog od najlepših odmarališta, ali i svoju vitku liniju u kupaćem kostimu.

Foto: Printscreen

Pevačica je pozirala na ležaljci, ležeći na stomaku, a na sebi je imala dvodelni kupaći kostim. Posebnu pažnju privuklo je njeno prirodno izdanje, budući da na licu nije imala ni trunku šminke.

U opuštenom izdanju, bez uobičajenog scenskog glamura, Goca je pokazala kako izgleda kada je daleko od reflektora i nastupa.

Goca sija u raznim izdanjima

Podsetimo, Mauricijus je ostrvska država u jugozapadnom delu Indijskog okeana, poznata po peščanim plažama, tirkiznom moru i egzotičnim predelima, zbog čega je omiljena destinacija za odmor brojnih turista.

Osim što oduševljava fanove u kupaćem kostimu, Goca dobija pohvale i kada je obučena, te je nedavno njeno modno izdanje pokupilo veliki broj komplimenata.

1/6 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram, Instagram

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