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Sloba Radanović otkrio je istinu o saradnji sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Na njihov duet su mnogi godinama čekali, a Sloba je sada prvi put progovorio o svemu.

Kako je pevač sam priznao, nije bilo nikakvih sukoba između njih, već se stvari jednostavno nisu poklopile.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

"Nešto se izjalovilo..."

- Postojala je priča o tome, ali verovatno tada nije bio pogodan trenutak. Nešto se izjalovilo, ali o tom – potom. Nije se dogodilo ništa negativno, niti je bilo svađe, jednostavno se možda nije pogodila prava pesma u tom momentu. Ne znači da se neće desiti u budućnosti, polako. Za sada bih želeo da uradim duet sa Aleksandrom Prijović - rekao je Sloba za Alo.rs.

Podsećanja radi, na temu pomenutog dueta svojevremeno se oglasila i Ceca, koja je potvrdila da je do saradnje trebalo da dođe, ali da su poslovne obaveze bile glavna prepreka.

- Ne, ne, nisu nam se poklapali planovi i samo to je u pitanju. Inače, ja Slobu jako poštujem i cenim i privatno smo dobri prijatelji, samo nam se nisu poklopili datumi - naglasila je ona tada.

Glasine o romantičnom odnosu

1/4 Vidi galeriju Ceca Ražnatović Foto: Kurir/M.S., Kurir

Kako su ranije kružile glasine o tome da je Sloba u vezi sa Cecom, on je svojevremeno za Scandal govorio direktno o tome:

- Ne, nikad u životu. Znam da se pričalo, ali to je stvarno budalaština - rekao je Sloba tada. Ipak, dodao je da su u prijateljskim odnosima i da jedno drugom čestitaju praznike.

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