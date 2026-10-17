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U domu Šijanovih u Surčinu danas je veliko slavlje koje su organizovali povodom krštenja najmlađe unuke Goce Božinovske.

Naime, ćerka koju je Gocina ćerka Zorana dobila sa misterioznim muškarcem iz Amerike, malena Stela, danas je krštena.

Pevačica, njen sin Mirko i porodica Šijan odlučili su da ovo proslave u krugu porodice.

Foto: Printscreen

Nakon svečane ceremonije koja je održana u crkvi u Surčinu, počelo je slavlje u vili Šijanovih.

Bojana je usnimila atmosferu porodičnog slavlja i Mirka kako se sa sinovima veselio uz pesmu „Ruzmarin“.

Foto: Printscreen

– Mi danas krstimo našu Stelu – napisala je Bojana.

Foto: Printscreen

Goca nije bila na krštenju unuka

Goca Božinovska nije se pojavila na krštenju unuka Vukana pre više od godinu dana, a kako je tada objasnila, nije bila u Srbiji, već u Americi sa ćerkom koja se tada porađala.

– Goca se nalazi u Americi, tamo je uz trudnu ćerku Zoranu sve vreme. Zorana bi trebalo sutra da se porodi. Goca danas zbog toga nije u mogućnosti da bude na krštenju unuka Vukana – rekao je izvor za „Pink“.

Pevačica Goca Božinovska već decenijama živi u raju u Surčinu sa sinom Mirkom, snajkom Bojanom i unucima, a njena velelepna vila procenjuje se na neverovatnih 700.000 evra.

1/9 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen/Premijera

Goca u stečenom luksuzu uživa sa sinom Mirkom Šijanom, snajkom Bojanom i unucima Zoranom i Vukanom. Unutrašnjost kuće obiluje zlatnim detaljima, a pažnju posebno privlači ogroman kristalni luster.

Kako bi sačuvala svoj mir, vila je od radoznalih pogleda zaštićena visokom ogradom i drvoredima.

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