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Veljko Ražnatović uživa daleko od gradskih gužvi u Titelu, gde domaćinski živi sa svojom porodicom. On je izuzetno posvećen supruzi i sinovima, a sada je pokazao kako provodi vreme sa naslednicima.

Veljko Ražnatović ih je odveo na imanje, na kom uzgaja životinje, što je sada njegov i Bogdanin, osnovni izvor prihoda. Pokazao je kako njihovi sinovi odrastaju okruženi prirodom u uživaju u raznim aktivnostima. Ovog puta, Veljko je na Instagramu podelio snimak kako sin Željko vozi dečji kvad, dok ga on, Isaija i Krstan prate kolima.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović uživa sa sinovima Foto: Instagram Printscreen, Printscreen Instagram

Veljko je na ovaj način pokazao kako je posvećen otac koji sa svojim sinovima stvara uspomene koje će oni pamtiti zauvek.

U poljoprivredni biznis uložio desetine hiljada evra

Veljko je još 2018. godine počeo da se bavi svinjogojstvom, a kasnije je proširio poslovanje. Pored imanja u Titelu, ulagao je i u farmu u selu Stara Božurna, nedaleko od Žitorađe.

Prema ranijim tvrdnjama jednog od komšija, za plac je izdvojio oko 30.000 evra, dok je u životinje i dodatno opremanje uložio najmanje još 20.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printsceen/Instagram

Ražnatović je ranije isticao da na poljoprivredu ne gleda kao na prolazni posao, već kao na dugoročnu porodičnu investiciju.

"Ne nedostaje mi Beograd"

Veljko nikada nije krio da mu život na selu mnogo više odgovara od gradske svakodnevice. U ranijem razgovoru objasnio je da želi da njegova deca odrastaju okružena prirodom i životinjama.

1/8 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram

– Jedem samo ono što sam uzgojio, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd nimalo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav – rekao je ranije Veljko.

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