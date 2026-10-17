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Odnos Sanje Grujić i Marka Stefanovića je doživeo nagli preokret. Iako su bili dobri, danima već bukti rat među njima.

U Beloj kući učesnici danas biraju osobu koja ih je najviše razočarala. Tokom ove anekte je više puta izbila žestoka rasprava. Ipak, ukućani su nastaviliredom da iznoe svoje mišljenje:

-Staviću prvu Anđelu Đuričić. Smatram da je Car čuvao njene tajne. Druga osoba je Miljana Kulić. Treća osoba je Filip Đukić. Mislila sam da stvarno voli Aneli - iznela je Slađa Krnjajić.

-Na prvom mestu želim da navedem Sandru. mislim da je trebalo više da se zauzme za sebe. Janjušu je rekla da nije imala ništa, a sad se priča za neki rođendan. Na drugom mestu naveo bih Sanju i Marka. Mislim da još nište završili. Morate da sednete i raspravite - rekao je Trifko Prnjet.

-Matke, naveo bih tebe. Kada je rođendan došao u priču, video sam da si se zbunio. Bio si iskren do tad, posle si se zbunio. Na drugom mestu, naveo bih Daču. Na trećem mestu je Anđela. Ti i Car ste ušli kao prijatelji, pa si ga izdala - naveo je Mali Velja.

-Neću navoditi Marka. Ne želim nikakvu komunikaciju sa njim. Ko je nesikren? Na prvom mestu je Danilo Dačo Virijević, koji je izneo da sam prostitutka iz Tutina. On je izneo da me j*bao Zvonko ispred kuće, da me vijala njegova žena - rekla je Sanja Grujić.

-Da si k*rva, k*rva si. To si pokazala na klipu kad si se trljala momku o k*rac. Zvali su te Bukurija - dodao je Dačo.

-Druga osoba je Nemanja Tošić. Mnogo obećava, a malo dalje. Ja ne idem ulicom, mene voze blindirana kola. Ne možeš da me vidiš. Treća osoba je Kristina. Iznajmljivala je kosu kod mene, a ovde me pljuvala - dodala je Sanja.

1/5 Vidi galeriju Laura Prgomet i Marko Stefanović Foto: Printscreen Youtube Elita 10

-Broj jedan je Terza. Zatim, Mahir. Treća osoba je ona koja je kod mene više puta bila na bloku. To je Poršelina. Tako te volim kad spustiš malo puls - izneo je Žarko.

-Istina je da smo na bloku, ali 10 godina smo ipak u kontaktu - rekla je Slađa.

-Bilo i prošlo - zaključio je Žarko.

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