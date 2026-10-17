Slušaj vest

Javnosti je odavno poznato da je pop diva Jelena Karleuša jedna od ličnosti sa javne scene koja se nikad ne plaši da kaže šta misli, jasno brani svoje stavove, a zbog svoje hraborsti često je bila meta osuda pojedinaca koji ne mogu da prihvate tuđu perspektivu.

Kao i uvek, i sada je hrabro govorila o napadima kroz koje je prolazila, te gostujući u emisiji "Magazin In", Jelena je bez dlake na jeziku otkrila na koji način se nosi sa time:

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša u emisiji "Magazin In" Foto: Printscreen Pink

"Onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost"

- Ne bih da nabrajam šta su meni sve skandirali, ali kao žena koja je mnogo puta bila napadana zbog svojih stavova i to baš u čoporu. Mislim da sam ja možda i žena koja može najbolje da opiše na taj način svoje emocije i borbu. Onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost - rekla je Jelena i dodala:

"Te žene su najopasnije"

- Najteže prolaze lepe žene sa stavom koje brane moćnog muškarca, jer kako su se usudile?! Te žene su najopasnije - smatra Jelena i dodaje:

- Balkanski mušlkarci ne žele dominantniju i uspešniju ženu od sebe, ta vremena se nisu promenila - poručila je pop diva, a potom se osvrnula na bivše ljubavi.

"Brak je trajao zato što sam trpela"

Govorila je i o braku sa Duškom Tošićem koji je, kako kaže, trajao 17 godina samo zato što je ona mnogo trpela.

Podsetimo, oni su nedavno ćerkama proslavili gala rođendan:

1/7 Vidi galeriju JK i Duško Tošić Foto: Kurir

- Moj svaki muž je bio mlađi, ali sam i svakog trpela. Svaki brak je trajao samo zato što sam ja trpela, bez obzira. Sa Duškom je toliko trajao brak samo zato što sam ja trpela - rekla je Karleuša iskreno u pomenutoj emisiji.

I dok se suočava sa napadima ostrašćenih pojedinaca zbog svoje iskrenosti, Jelena ostaje da stoji podignute glave, fokusirana na večerašnji nastup u Skoplju. Publika očekuje spektakularnu produkciju, atraktivne kostime i energiju po kojoj je pevačica poznata, a ostaje da se vidi kakva će iznenađenja pripremiti za svoje fanove.

BONUS video: