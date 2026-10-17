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Zorica Brunclik progovorila je o višedecenijskoj ljubavi sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemiš u emisiji „Magazin In“ i pomenula njegovu bivšu suprugu Vesnu Zmijanac.

Tom prilikom, ona je otkrila detalje njihove prošlosti o kojima do sada nije pričala.

Ona je priznala da je supruga upoznala kada je on bio u braku sa Vesnom Zmijanac.

Zorica kaže da tada nije mogla ni da sluti da će se udati za Kemiša.

- Kad sam čula za Miroljuba, on je bio u drugom braku sa našom poznatom koleginicom. On je bio poslednji muškarac za kog bih se ja udala. On je bio sve ono što ja ne bih htela da imam pored sebe. Ne znam da li smo se sreli u trenutku kad smo bili u zrelim godinama. Imali smo po 30. Ne znam da li je to bilo toliko jako među nama. Neki anđeo je po nama bacio prašinu i mi smo oboje stajali tu. Zato mi trajemo 41 godinu, ovo je 42. godina - otkrila je Zorica.

Zorica Brunclik Foto: M.M./ATAImages

O šali sa Karleušom i Kemišem

Budući da je Jelena Karleuša takođe bila gost, njih dve su se našalile na račun ranijih izjava da bi Kemiš Karleušu „otresao kao šljivu“.

- Ako mi ne kaže kada se probudim tri puta da sam lepa, i kafa će biti problematična - rekla je Zorica, a Karleuša se nadovezala:

- To je retko. Ja bih volela da imam ovakvu vezu i brak kao Zorica i Kemiš.

- Mi smo te zvali da se priključiš - našalila se Zorica, a Karleuša je odgovorila:

Vesna Zmijanac Foto: Damir Dervišagić

- Ti si me već pozvala i nikako da realizujemo - odgovorila joj je Jelena.

- Nemaš vremena, mnogo si zauzeta - odgovorila je Zorica.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV