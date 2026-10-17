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Poznati rijaliti par Marko Miljković i Luna Đogani žive sa svoje dve ćerkice u stanu na Bežanijskoj kosi, koji su kupili putem stambenog kredita. Za ovu nekretninu pre nekoliko godina izdvojili su 160.000 evra, a stan se prostire na 80 kvadratnih metara.

Luna i Marko su tada otkrili da su stan kupili na kredit, koji će otplaćivati narednih 15 godina.

"Nismo imali pare na gomili"

1/5 Vidi galeriju Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages

- Ni opremanje nije bilo jeftino, kao ni sam kvadrat. Ogroman je novac u pitanju, i te pare nismo imali na gomili. Banka nam je odmah dala kredit. Sada otplaćujemo 15 godina stan, malo po malo - pričao je Marko ranije, prenosi "Blic", dok je Luna dodala:

"Ljudi znaju čime se bavimo"

- Ako želimo da imamo porodicu i da budemo u braku, moramo da ulažemo u posao i nekretnine. Pametno smo to iskoristili, ovo je tek početak. Mnogi su pričali da su nam fanovi kupili i opremili stan, ali to nije tačno. I te kako ljudi znaju čime se mi bavimo. Kada bi se više uputili znali bi koliko dobro možemo da zaradimo. Ako bi to tako bilo kao što pričaju, imali bismo deset nekretnina na nekoliko različitih lokacija. Mi smo naš stan zaradili i ne krijemo to da smo podigli kredit koji isplaćujemo. Ljudima je teško da prihvate nečiji uspeh - rekla je Luna.

1/6 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković na plaži Foto: Printscreen

Stan je, prema pisanu domaćih medija, opremljen u modernom stilu, a enterijer odlikuje spoj tamnih nijansi, toplih drvenih detalja i efektnih plavih tonova.

U dnevnoj sobi posebno se ističe velika ugaona garnitura presvučena plišem u petrolej plavoj boji, uz koju se nalazi okrugli tabure koji služi kao stočić. Zid je ukrašen slikom konja u trku, koja prostoru daje poseban pečat.

Kuhinja i trpezarija uređene su kao jedinstvena celina otvorenog koncepta. Crni kuhinjski elementi i veliki dvokrilni frižider uklopljeni su sa drvenim radnim površinama, dok vertikalne dekorativne letvice iza trpezarijskog stola dodatno doprinose modernom izgledu prostora.

U spavaćoj sobi pažnju privlači bračni krevet sa bogato tapaciranim plišanim uzglavljem u geometrijskom dezenu. Iznad kreveta nalazi se slika jedrenjaka, koja se stilski uklapa u ostatak enterijera.

Grade kuću na selu

Marko Miljković je nedavno podelio je sa svojim pratiocima nove detalje i snimke radova na seoskom imanju koje je nasledio od oca. On sve radi u dogovoru sa suprugom Lunom Đogani. U svom novom video-snimku, on je pokazao da je rekonstrukcija nekretnine u punom jeku i da je trenutno težište na postavljanju novog krova.

Marko je iskreno priznao da sređivanje kuće na selu zahteva ogromna finansijska sredstva, ali da je čvrsto rešen da projekat privede kraju. Istakao je da svi radovi za sada teku po planu i izrazio nadu da će se uspešan tempo nastaviti i u narednom periodu. Snimci gradilišta na kojima se vide majstori na krovu ubrzo su izazvali veliku pažnju i reakcije njihovih obožavalaca.

1/7 Vidi galeriju Marko Miljković gradi kuću Foto: Printscreen

- Ćao društvo, dobrodošli u novi klip, sređivanje kuće na selu. Ogromne, ogromne pare vam trebaju da bi sredili, da bi napravili. Ja se iskreno nadam i molim Boga da ne stanem. Danas radimo krov i mislim da će krov super da ispadne. Sve ide po planu, hvala Bogu. Ja se nadam da će tako i da se nastavi - rekao je Marko Miljković.

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