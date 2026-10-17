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Pevačica Monika Ivkić oglasila se uplakana, sa modricom ispod oka, tvrdeći da je sinoć pretučena nakon nastupa u jednom klubu.

Ona se oglasila uplakana iz auta, na putu do kuće, gde je kroz suze, jecajući, opisala šta se dogodilo.

- Dragi moji, ja se, evo, trenutno nalazim na putu iz Ofenbaha, vraćam se iz kluba u kojem sam sinoć radila.

Kako je navela, radila je i duže nego što je bio dogovor, a na kraju ju je pretukla gazdarica.

- Ja sam sinoć radila 2 sata i 40 minuta, pritom sam radila van radnog vremena i nisam od gazdarice nikako bila ispoštovana. Gazdarica mi je na kraju opalila šaketinu, celo oko mi je poplavelo - pričala je pevačica dok je jecala u suzama.

1/4 Vidi galeriju Monika Ivković Foto: Printscreen

Apelovala na kolege i menadžere

Kako je navela, nju su na nastupu vređali i naneli joj povrede, pa je apelovala da njene kolege dobro paze s kim dogovaraju poslove.

– Nakon sinoćnjeg nastupa u Ofenbahu, osećam potrebu da se javno oglasim. Za sve godine svoje karijere doživela sam razne situacije, ali ono što sam sinoć doživela prelazi svaku granicu profesionalnog i ljudskog ponašanja – napisala je Monika na mrežama i dodala:

– Umesto profesionalnog odnosa, doživela sam, prema svom ličnom iskustvu, fizički napad, vređanje, ponižavanje i neprijatnosti prilikom isplate dogovorenog honorara – počela je ona i nastavila:

– Nijedan izvođač, muzičar niti saradnik ne zaslužuje takav tretman. Ovo ne objavljujem radi senzacije, već zato što iskreno ne želim da bilo ko od mojih kolega doživi ono što sam ja doživela. Zato apelujem na sve kolege da dobro provere s kim dogovaraju nastupe i pod kakvim uslovima rade. Naša profesija zaslužuje poštovanje, a ne ponižavanje, pretnje i nasilje. Svoje dostojanstvo, ime i profesionalni integritet ne dam nikome. Ovakvo ponašanje neću prećutati niti normalizovati – poručila je. Nedavno se govorilo o još jednom nasilju.

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