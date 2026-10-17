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Influenserka Nikolina Kovačević rođena je kao Njegoš, a pre nekoliko godina promenila je pol i postala žena. Ona je o tranziciji otvoreno govorila, a danas mnogi ne bi rekli da je prošla kroz brojne operacije kako bi ovako izgledala.

Ona ima nadograđenu kosu i uvećala je usne, a o operaciji intimne regije je takođe govorila.

- U decembru će biti tačno dve godine od kako sam hirurški promenila pol. Rodila sam se kao muškarac, u pogrešnom telu. Samim tim, ova operacija mi je bila jako potrebna da bih ja bila srećna - rekla je ona.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovačević Foto: Printscreen/Instaqgram

Kako je naglasila, nije imala nikakvih komplikacija tokom operacije i to joj je posebno važno.

- Hvala Bogu nisam imala nikakvih komplikacija, kod mene je sve bilo u najboljem redu.Oporavak je u mom slučaju trajao kratko. Već 15. dan nakon operacije sam bila u kafani. Inače mesec dana treba da normalno funkcionišete, šest meseci treba da počnete da živite normalno i da prihvatite svoj polni organ. Da naučite kako sa njim, jer je to nova stvar na vašem telu i novi su osećaji. Sve je drugačije. Trebalo mi je pola godine da se naviknem skroz, a nakon godinu dana sam se potpuno oporavila - iskreno je rekla Nikolina.

"U muškom telu sam bila nesigurna"

Podsetimo, Nikolina je govorila da se loše osećala u svojoj koži pre promene pola.

- S godinama sve samopouzdanija i samopouzdanija zato što sam zrelija, sve više shvatam život, i zato što mi se um samim tim i proširio životom u inostranstvu. Videla sam ko sam. Ljudi ne znaju ništa o meni, videla sam mnoge stvari o sebi, ali je to proces koji se gradi. I dan-danas radim na svom samopouzdanju i to je nešto na čemu ćete uvek raditi, ali ono što je najvažnije - ako vi ne verujete u sebe, niko drugi neće. Pre sam bila jako nesigurna, naročito kao dečak - plašljiva, stidljiva, povučena, zato što sam krila neke stvari o sebi i nisam bila ja - ja, a sad kad jesam, nezaustavljiva sam!" kaže Nikolina, koja otkriva da je sa 16-17 godina konačno priznala sebi istinu da se oseća kao žena zarobljena u muškom telu.

1/11 Vidi galeriju Nikolina Kovačević nekad i sad Foto: Printscreen

- Život je jedna konstanta u kojoj se stalno nešto dešava i svi se mi borimo, svakoga dana je borba. Od kako ustaneš - da li ćeš misliti ovako ili onako, da li ćeš misliti o onome što imaš ili što nemaš, šta bi bilo kad bi bilo... strahovi, nesigurnosti, to svi ljudi imaju. Život je svakodnevna borba u glavi sa svojim mislima - rekla je tada za "Mondo".

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