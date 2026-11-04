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Pevačica Ljupka Stević u večerašnjoj epizodi Kurirovog podkasta "1 na 1 gymcast" bez zadrške govori o ljubavi, karijeri, novom partneru i teškom životnom periodu koji joj je promenio pogled na muškarce i odnose.

Govoreći o teškim emotivnim periodima, otkrila je kako je sazrela kroz bolna iskustva i zbog čega danas mnogo pažljivije bira osobu kojoj će pokloniti svoje poverenje. A gostujući u "1 na 1 Gymcast", pričala je i o tome šta sada očekuje od partnera, i koliko joj je važno da u njemu prepozna budućeg oca svoje dece.

"Kada te stvarnost lupi u glavu i shvatiš koliko si bio izmanipulisan... Sada znam kakvog muškarca biram, nekoga ko će biti moj oslonac, podrška i dobar otac našoj deci", iskreno je poručila Ljupka. A šta je sve ekskluzivno rekla o bivšem partneru i temi o kojoj je brujala Srbija pogledajte u nastavku: