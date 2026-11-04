"BILA SAM IZMANIPULISANA!" EKSKLUZIVNO! Ljupka Stević nikad iskrenije o 10 GODINA PAKLA kroz koji je prošla zbog bivšeg partnera
- Ljupka Stević u podkastu govori o ljubavi, karijeri i novom partneru, uz osvrt na težak period koji joj je promenio pogled na odnose
- Kaže da je kroz bolna iskustva sazrela i da danas pažljivo bira muškarca kome će pokloniti poverenje, tražeći oslonac i dobrog oca svoje dece
Pevačica Ljupka Stević u večerašnjoj epizodi Kurirovog podkasta "1 na 1 gymcast" bez zadrške govori o ljubavi, karijeri, novom partneru i teškom životnom periodu koji joj je promenio pogled na muškarce i odnose.
Govoreći o teškim emotivnim periodima, otkrila je kako je sazrela kroz bolna iskustva i zbog čega danas mnogo pažljivije bira osobu kojoj će pokloniti svoje poverenje. A gostujući u "1 na 1 Gymcast", pričala je i o tome šta sada očekuje od partnera, i koliko joj je važno da u njemu prepozna budućeg oca svoje dece.
"Kada te stvarnost lupi u glavu i shvatiš koliko si bio izmanipulisan... Sada znam kakvog muškarca biram, nekoga ko će biti moj oslonac, podrška i dobar otac našoj deci", iskreno je poručila Ljupka. A šta je sve ekskluzivno rekla o bivšem partneru i temi o kojoj je brujala Srbija pogledajte u nastavku:
Kurir.rs