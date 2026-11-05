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Veza estrade i mafije oduvek je bila jaka, a nekolicina pevačica je svoju sreću u ljubavi našla upravo pored partnera iz kriminalnog miljea.

Milica Todorović

Bivši verenik pevačice Milice Todorović, Mario Berišić uhapšen bio je pre nekoliko godina uhapšen u Beogradu po Interpolovoj poternici.

1/8 Vidi galeriju Milica Todorović i verenik Foto: Printscreen/Paparazzo lov, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen/Pink, Prinstcreen/Paparaco Lov

Njemu su lisice na ruke stavljene u naselju "West 65" na Novom Beogradu, gde Milica živi godinama, a gde je i on boravio od kad se preselio u srpsku prestonicu.

Za Mariom je raspisana međunarodna poternica Interpola Zagreb, za krivično delo prevare i falsifikovanje KZ Hrvatske.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović uživa u ljubavi Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

Ana Nikolić

Veza između kriminala i estrade nekako je na našim prostorima oduvek bila bliska. Estradne umetnice bile su često povezane sa opasnim momcima.

1/6 Vidi galeriju ON JE BIO NAJVEĆA LJUBAV ANE NIKOLIĆ! Kontroverznom biznismenu se ZALETALA U AUTO, posvetila mu i pesmu, DANAS NIKO NE ZNA GDE JE Foto: Kurir Arhiva, MUP RS, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Privatna Arhiva

Rodoljub Radulović, poznatiji kao Miša Banana, uvek je bio okružen ženama iz srpskog džet-seta, uglavnom pevačicama. Među njima je bila i Ana Nikolić, s kojom je bio u šestogodišnjoj vezi.

Pričalo se i da je u njenu karijeru uložio 100.000 evra, a izvori bliski lepoj Paraćinki tvrde da je ona još zaljubljena u njega, te da je pesmu “Mišo moj” posvetila upravo njemu.

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Dara Bubamara

Među pevačicama koje su imale veze sa kriminalcima je i Dara Bubamara, bivša supruga Lazara Dugalića Lakija, koga je svojevremeno čekala da izađe iz zatvora kako bi nastavili svoju ljubav.

Foto: Printscreen

Laki je svojevremeno bio uhapšen zbog umešanosti u poslove nemačke i austrijske auto-mafije. U prvi mah, Dara je sve demantovala i govorila da su sve priče izmišljotine žute štampe. Kasnije je priznala istinu kada je javni tužilac grada Bohuma potvrdio da se njen dragi nalazi u istražnom zatvoru.

Veliko venčanje javnost nikada nije videla jer su, u vreme kada najavljivano, Dara i Laki već bili u braku, a spekulisalo se da su se venčali zbog papira jer je Laki imao nemačko državljanstvo, koje je Dari odgovaralo zbog ugovaranja nastupa.

1/5 Vidi galeriju Ljudima je interesantan njen ljubavni život Foto: Kurir

Slađa Delibašić

Slađana Delibašić je bila svojevremeno u policiji na ispitivanju zbog bivšeg momka Igora Matića, koga policija tražila jer se sumnjalo da je imao dve laboratorije za proizvodnju marihuane. Tada je izjavila da ništa ne zna o svom nesuđenom suprugu, s kojim je učestvovala u rijalitiju “Parovi”.

1/6 Vidi galeriju Slađa Delibašić Foto: Instagram, Jutjub/Đogani, Nemanja Nikolić

Policija je ušla u kuće u kojima je Matić imao laboratorije i tom prilikom zaplenila 1.439 saksija marihuane, 172 lampe, sistem za ventilaciju i zalivanje, pripremljenu za prodaju. Pretreseni su stanovi osumnjičenih, pa i Matićev, gde su nađena tri pištolja sa 13 komada municije, međutim, on je bio u bekstvu.

Svedok-saradnik Emir Zeković ispričao je na suđenju kriminalnoj grupi Zijada Turkovića da je Slađana Delibašić tri meseca nakon spektakularne pljačke 2.500.000 evra na aerodromu u Sarajevu 2007. godine došla u taj grad kako bi sklonila automobile korišćene tokom krađe. Naveo je i da je s njom tada bio i njen verenik Igor, zbog čijeg kuma su njih dvoje i učestvovali u celoj toj priči.

- Kakva pljačka?! Nemam ja nikakve veze s tim! To je tada bilo nešto zbog Igorovog druga. Posle nastupa privodili su mene, klavijaturistu i devojke iz plesne grupe na informativni razgovor. Ne znam stvarno o čemu se tu radilo, bolje pitajte Igora, jer ja ne znam ništa o tome - pravdala se Delibašićeva u medijima tada.

Kako su prenosili mediji, Igor je čak potezao i pištolj na pevačicu.

Anastasija Buđić

Anastasija Buđić, bivša modelsica i voditeljka, udala se u zatvoru za Ivana R. Kokija 2019. Ivan je uhapšen na aerodromu kada je pokušao da ode u Abu Dabi.

1/6 Vidi galeriju Danas je poznata voditeljka, a u javnosti se Anastasija Buđić predstavila kao pevačica grupe Models i to je ono po čemu je svi pamte. Foto: Printscreen Instagram

Anastaijin muž je tada bio u vezi sa straletom Ninom Prljom, koja je takođe bila uhapšena i droga joj je navodno pronađena u polnom organu. Ivan R. je okarakterisan kao vođa grupe, čiji je još jedan član, Nikša Kokanović takođe odgovarao zbog umešanosti u nedozvoljno švercovanje opijatima. Par se razveo dve godine kasnije.

Marina Visković

Bivši dečko Marine Visković , Mirko Vuković, s kojim je bila u vezi 10 godina, u junu 2017. godine uhapšen tokom policijske akcije "Ares", kada je uhapšeno 360 osoba, a on je priveden zbog nelegalnog posedovanja oružja, preneli su tada domaći mediji.

1/7 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Printscreen/Instagram, Andrej Damnjanović

- Ništa se spektakularno nije desilo i zato ne bih pridavala značaja toj priči. To ne zanima moju publiku kojoj imam mnogo toga zanimljivog da ponudim. Ipak, sve je u najboljem redu i Mirko i ja smo nakon kraće nužne razdvojenosti ponovo zajedno. Preuveličano je sve o čemu se pisalo u odnosu na ono što se stvarno desilo. Ništa međutim od toga što se desilo Mirku nije strašno", ispričala je tad Viskovićeva u emisiji "Ekskluzivno" potvrđujući da je njen partner sklopio nagodbu s tužilaštvom o priznanju krivice.

Ivana Stamenković Sindi

Dečko pevačice Ivane Stamenković Sindi uhapšen je prošle godine u velikoj akciji SBPOK-a i Višeg javnog tužilaštva zbog pranja novca.

1/15 Vidi galeriju Ivana Stamenković Sindi i dalje važi za jednu od najzgodnijih pevačica Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Kako je preneo tada Mondo, Stefan Plavšić je zaposlen u državnoj firmi i ima platu od 90.000 dinara. Inače, Plavšić je po zanimanju i fitnes instruktor, ali i bodi bilder. Kako su preneli mediji, njemu to nije prvo hapšenje.

Plavšić je naime, bio hapšen i pre dve godine a tada su u streljani pala i dvojica pripadnika Jedinice za obezbeđenje, kao i još trojica osmunjičenih, među kojima i jedan strani državljanin, zbog sumnje da su bez odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova koristili opremu i službeno naoružanje u vlasništvu srpske policije.

Edita Aradinović

Edita Aradinović, koja se ranije dovodila i vezu s Markom Đorđevićem, zvanim Markeđani, koji je nedavno uhapšen u Dubaiju kao pripadnik takozvanog "vračarskog klana", nedavno je dobila bebu sa Nenadom Stevićem.

Inače, Stević ja javnosti postao poznat 19. novembra 2016. kada je u naselju Telep ubijena njegova tadašnja devojka, fitnes instruktorka Teodora Kaćanski. Pucnjava se dogodila nekoliko trenutaka pošto je njen dečko izašao iz automobila. Dok je išao prema zgradi, Teodora sa navodno s mesta suvozača prešla na vozačevo mesto da preparkira automobil. Iz žbunja je tada izleteo napadač i iz "tetejca“ ispalio pet hitaca u devojku.

1/5 Vidi galeriju Edita Aradinović i Nenad Stević prekinuli romansu Foto: Shutterstock, Boba NIkolić, screenshot instagram, Printscreen/Instagrtam

Teodora je odmah prebačena u Urgentni centar, ali je nakon tri dana borbe za život preminula.

Istraga je ubrzo došla do saznanja da je meta napadača bio Stević, jer se ranije dovodio u vezu s "veterničkim klanom“.

Inače, Stević je nekoliko godina kasnije uhapšen zbog sumnje da je sa nekoliko prijatelja oteo Gorana Cvijetića iz Budisave, a na sudu su se branili da su hteli da obave građansko hapšenje, jer tvrde da je upravo on ubio Teodoru.

Katarina Živković

Kaća Živković, podsetimo, posle javnog otkrića njene bivše drugarice Kije Kockar da je u vezi sa Nebojšom Stojkovićem Stojkovićem s kojim je dobila i dete, potvrdila je ove navode.

Ona je jednom prilikom izjavila da nikada nije skrivala ko joj je partner, ali da ga nije javno eksponirala.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

Inače, Stojke se poslednji put u javnosti pominjao 2019. kada je uhapšen u velikoj akciji policije. Dve godine ranije, punio je stupce crne hronike jer je krajem avgusta teško ranjen u Barsleoni. Napadač je tada u njega ispalio četiri hica i navodno mu isekao deo prsta, a Stojković je čudom preživeo ovaj napad.

- Javnost je za Nebojšu Stojkovića prvi put čula tokom akcije Sablja kada je uhapšen. Sudilo mu se za trgovinu drogom, razbojništva iznude i dva ubistva, ali je za likvidacije oslobođen na kraju sudskog postupka. Međutim, zbog drugih krivičnih dela je osuđen na šest godina zatvora, ali kako se nije javljao na izdržavanje kazne, za njim je raspisana poternica po kojoj je uhapšen 2010. Tokom izdržavanja kazne Stojković je u jednom trenutku čak i štrajkovao glađu u požarevačkom zatvoru i to zbog, kako je naveo, "nehumanih uslova i torture" - podsećao je nedavno sagovornik Kurira.

1/4 Vidi galeriju Nebojša Stojković Stojke na Arkanovom pomenu Foto: Antonio Ahel / Ata Images, Privatna arhiva, Privatna Arhiva, Kurir

Jelena Karleuša

Jedna od najvećih ljubavi pop dive bio je Zoran Davidović Ćanda.

Foto: Privatna Arhiva

Karleuša je nedavno nakon, 25 godina njegove smrti, otvoreno govorila o njegovom ubistvu.

Mnogi su uhapšeni tokom akcije "Sablja". Sećam se toga odlično jer je moj otac bio jedan od osnivača UBPOK-a i hapsio je sve te kriminalce i ubice. A sećam se "Sablje" i zato što je moj momak sa kojim sam se zabavljala nekih devet, deset meseci ubijen na jedan brutalan način. Mogla sam i ja da stradam. Imala sam dvadesetak godina i videla sam Zorana u komadima. Tada sam doživela stanje koje me nikada nije pustilo. Osetila sam da mi se tako jako steglo srce, da me taj grč nikada nije pustio. Nikada me ništa nije tako jako potreslo, sve do smrti moje majke - govorila je Jelena jednom prilikom.

1/8 Vidi galeriju Pevačica otvorila dušu Foto: Miloš Miletić

Ćanda je likvidiran 23. marta 2000. godine.

Svetlana Ceca Ražnatović

Ljubavna priča Svetlane Cece Ražnatović i Željka Ražnatovića Arkana godinama je privlačila ogromnu pažnju javnosti. Njihov odnos počeo je početkom devedesetih, a za kratko vreme postali su jedan od najpoznatijih parova na domaćoj javnoj sceni.

Ceca i Arkan upoznali su se 1993. godine u jednom hotelu u Beogradu, gde je pevačica nastupala. Prema njenim kasnijim pričama, njihov prvi susret ostao joj je duboko urezan u sećanje. Arkan joj je prišao nakon nastupa, a njihov odnos ubrzo je prerastao u ljubavnu vezu.

1/22 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: EPA, Printscreen Youtube / SrbijaForumNet, Youtube Printscreen

U periodu koji je usledio, Ceca je sve češće bila uz Arkana, dok su njihova pojavljivanja zajedno izazivala veliku pažnju. Iako je njihov odnos od početka bio pod budnim okom medija, njih dvoje su se relativno brzo odlučili na brak.

Ceca i Arkan venčali su se 19. februara 1995. godine u Beogradu. Njihovo venčanje organizovano je uz veliki broj zvanica, a ceremonija je bila praćena ogromnim interesovanjem javnosti.

Goca Božinovska

Pevačica nikada nije krila da je Zoran Šijan bio njena ljubav na prvi pogled i da je on muškarac kojeg je najviše volela u životu.

Još od prvog pogleda, kada su se sreli na letovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine, krenuli su da ispisuju stranice svoje ljubavne priče. Iz toga su kasnije potekli i naslecnici - ćerka Zorana i sin Mirko, a ponosni roditelji se nikada nisu venčali.

1/7 Vidi galeriju Zoran Šijan i Goca Božinovska u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen/Legende podzemlja

Njihov dugogodišnji odnos se završio prevarom, a Goca je jednom prilikom otvorila dušu i iskreno se prisetila detalja njihovog odnosa.

Kik-bokser i član "Surčinskog klana"Zoran Šijan(35) likvidiran je krajem novembra 1999. godine u centru Beograda.

Kada se zaustavio na semaforu, na raskrsnici ulica Nemanjine i Svetozara Markovića u kasnim večernjim satima, napadač koji je bio tik uz njegov auto ispalio je kišu metaka, ne dajući mu šansu da preživi.

Lela Andrić

Lela Andrić bila je jedna od najpoznatijih žena s javne scene devedesetih godina.

1/8 Vidi galeriju LELA ANDRIĆ MAFIJAŠKA KUMA! Volela Gišku, a muža Adžema su jurili da ubiju OPASNI KRIMINALCI! Evo i zašto je BILA IZA REŠETAKA Foto: Kurir, Printscreen, Dragana Udovičić, Printscreen/Intagram/lela_andric_official

U jeku popularnosti, kada je već imala hitove "Tomo, majstore" i "Čarobnjakov sin", zaljubila se u Srđana Adžemovića Adžema, upisanog u Beloj knjizi MUP kao pripadnik zvezdarskog klana, i udala se za njega.

1/7 Vidi galeriju Đorđe Božović Giška Foto: Instagram/legendedevedesetih Printscreen, Kurir.rs, Facebook PrintScreen Legende Devedesetih

Ipak, pre veze s njim, Lela je volela i Đorđa Božovića Gišku, jednog od najopasnijih kriminalaca osamdesetih. Iako nikada nije htela da potvrdi, niti da demantuje ovu kratkotrajnu ljubav, Lelina i Giškina fotografija na kojoj se ljube i danas može da se pronađe na društvenim mrežama.