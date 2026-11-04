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U emisiji “ Popodne sa Leom Kiš“ došlo je do zanimljive razmene između voditeljke Lee Kiš i pevača Ivana Gavrilovića, kada ga je ona javno podsetila na situaciju iz prošlosti i otkrila da se nije pojavio u njenoj emisiji iako su prethodno imali dogovor.

Naime, tokom razgovora povela se priča o laganju, a Ivan je istakao da sebe ne smatra osobom koja laže. Međutim, Lea mu je odmah predočila da ima drugačije iskustvo sa njim, pa ga je podsetila da ju je, kako tvrdi, dva puta izneverio kada je trebalo da gostuje u njenoj emisiji.

"Dva puta si me slagao"

- Evo mene si dva puta slagao, nisi došao u emisiju. Čekaj, kako onda ne lažeš? Mogu misliti koliko lažeš tek suprugu i bliže tebi - pecnula ga je Lea, na šta je on odgovoro da ne laže suprugu, ali nije negirao da nije ispoštovao dogovor koji je imao za njenu emisiju.

Gavrilović je pokušao da objasni zbog čega se nije pojavio, ističući da mu nije bila namera da voditeljku dovede u neprijatnu situaciju.

Ivan Gavrilović Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

- Jesam, ali to nije laž. Ja sam se sutradan setio da sam trebao da dođem kod tebe, onda me je bilo sramota da se javim na telefon, nisam se javljao 15 dana. Onda sledeći put se desio koncert, nikada ne znaš kada će nešto da iskrsne, baš smo raspoloženi za sve to - objasnio je Ivan.

"Sve okrenuo na marketing"

Ipak, Lea se nije zaustavila na tome, već je na kraju razgovora uputila još jednu opasku pevaču, komentarišući način na koji je objasnio situaciju.

Lea Kiš Foto: Printskrin/Instagram, Instagram, Printscreen/Instagram

- Kako je ovu priču o laži okrenuo na marketing i na koncerte, mogu misliti kako okrene priču u drugom smeru kada su neke škakljivije teme u pitanju - zaključila je voditeljka.

Kurir/Grandonline

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Ivan Gavrilović Izvor: Kurir