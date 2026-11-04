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Ivan Ivanović Đus bez dlake na jeziku prokomentarisao je nedavno lik i delo Desingerice koji je neretko u žiži javnosti zbog svog ponašanja i nastupa.

"Jako zanimljiv tip"

- Nikada me niko nije pitao šta misliš o Deingerici nego o tome što udara ljude patikom u glavu. To su dve različite konstatacije. Zaključke koje donosim ili imam od ranije možda i promenim. Vidi, jako zanimljiv tip. Lepo koristi situaciju i svaka mu čast na tome - rekao je nedavno Đus za WTF radio i osvrnuo se na reperovo stvaralaštvo:

Foto: Damir Dervišagić

- Muziku i tekstove bih dosta iskorigovao. Muzilka ko muzika je dobra. Ima dosta ljudi koji ga opsuju, komentarišu, tako da ima tu svačega.

Problemi sa zakonom

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su nedavno protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Ubrzo se i Despić oglasio povodom krivičnih prijavi.

- Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mešam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je doneo to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke - rekao je Desingerica za Pink.rs.