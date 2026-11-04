Slušaj vest

Ivan Ivanović Đus bez dlake na jeziku prokomentarisao je nedavno lik i delo Desingerice koji je neretko u žiži javnosti zbog svog ponašanja i nastupa.

"Jako zanimljiv tip"

- Nikada me niko nije pitao šta misliš o Deingerici nego o tome što udara ljude patikom u glavu. To su dve različite konstatacije. Zaključke koje donosim ili imam od ranije možda i promenim. Vidi, jako zanimljiv tip. Lepo koristi situaciju i svaka mu čast na tome - rekao je nedavno Đus za WTF radio i osvrnuo se na reperovo stvaralaštvo:

ivan-ivanovic-djus-02-damir-dervisagic.jpg
Foto: Damir Dervišagić

- Muziku i tekstove bih dosta iskorigovao. Muzilka ko muzika je dobra. Ima dosta ljudi koji ga opsuju, komentarišu, tako da ima tu svačega.

Problemi sa zakonom

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su nedavno protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.

Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Ubrzo se i Despić oglasio povodom krivičnih prijavi.

- Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mešam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je doneo to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke - rekao je Desingerica za Pink.rs.

Ne propustiteStars"POŠTO SI NEVASPITAN, JA ĆU SAD DA..." Gori studio Pinkovih Zvezda, JK i Desingerica jedno drugom upadaju u reč: Tenzija raste
Svajda.jpg
StarsHIT KOJI SPAJA GENERACIJE: Viki i Desingerica oduševili publiku zajedničkim videom
Screenshot 2026-10-08 160354.png
Stars"OSPORAVAJU ME, A POBEDIO SAM" Desingerica nastavio rat sa Zoricom Brunclik, evo šta je sve rekao
Zorica Brunclik Desingerica
Stars"NAĐITE NEKOG..." Isplivao snimak Vendi i Desingerice, mreže gore: Reper ne skida pogled s pevačice, a ona se uvija i smeška (VIDEO)
Snimak ekrana 2026-09-24 133430.png

00:56
“To joj je rekao?!’: Desingerica u šoku zbog reči koje je pobednik PZ Stefan Cekić uputio JK u TikTok lajvu Izvor: MONDO