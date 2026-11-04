"SVAKA MU ČAST NA TOME" Đus bez zadrške dao sud o liku i delu Desingerice: Jako zanimljiv tip...
- Đus je za Desingericu rekao da je 'jako zanimljiv tip' i da pametno koristi situaciju, uz poruku da mu svaka čast na tome.
- Dodao je da bi mu korigovao muziku i tekstove, ali da je sama muzika dobra i da reper izaziva mnogo reakcija.
Ivan Ivanović Đus bez dlake na jeziku prokomentarisao je nedavno lik i delo Desingerice koji je neretko u žiži javnosti zbog svog ponašanja i nastupa.
"Jako zanimljiv tip"
- Nikada me niko nije pitao šta misliš o Deingerici nego o tome što udara ljude patikom u glavu. To su dve različite konstatacije. Zaključke koje donosim ili imam od ranije možda i promenim. Vidi, jako zanimljiv tip. Lepo koristi situaciju i svaka mu čast na tome - rekao je nedavno Đus za WTF radio i osvrnuo se na reperovo stvaralaštvo:
- Muziku i tekstove bih dosta iskorigovao. Muzilka ko muzika je dobra. Ima dosta ljudi koji ga opsuju, komentarišu, tako da ima tu svačega.
Problemi sa zakonom
Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnete su nedavno protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nastupa ujednom klubu u pomenutom mestu.
Ubrzo se i Despić oglasio povodom krivičnih prijavi.
- Postoji snimak na kojem se vidi sve, neka ljudi malo bolje otvore oči. Životinja nije moja, ja sam završio posao i otišao kući, tuđi postupci me ne zanimaju, niti se u njih mešam. Ja sam bio tamo da nastupam, završio sam i otišao svojim putem. Ne želim da raspravljam o tome, nastupao sam i otišao kući, druge stvari neka pitaju koga treba. Ja ne znam ni o čemu se radi. Ne znam ko je doneo to jagnje i ne zanima me, ne bavim se time, to nije moj posao, niti odgovaram za tuđe postupke - rekao je Desingerica za Pink.rs.