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Seka Aleksić sada uživa u luksuznom životu, a detinjstvo je, nakon što je pobegla iz rata zahvaćenog Zvornika, provela u bedi, u selu Lipolist pokraj Šapca.

Ekipa Kurir Starsa svojevremeno je posetila ovo mesto koje, kako kažu meštani, Seka nije zaboravila. Njene nekadašnje komšije za pevačicu, koja se izdigla iz blata i radom stekla sve ono što danas ima, imaju samo reči hvale.

Prema priči starijih meštana, pevačicina majka Ibrima baš se mučila tokom odgajanja Seke i njenog brata. Oni su se zbog nemaštine često selili, a najduže su se zadržali u jednoj maloj, oronuloj kući.

Foto: Printskrin Instagram

Teško detinjstvo

- Seka je s porodicom prvo živela u jednoj sobi u školskom dvorištu koje više nema, potom kod mog komšije u dvorištu, a onda su se preselili u ovu malu kuću - rekao nam je jedan stariji čovek koji je zamolio da mu se ne objavljuje ime i pokazao nam njen nekadašnji dom.

- Nije imala novca, ali je ipak uvek bila raspoložena. Svi su je voleli. Seka je bila dobar đak i uvek je volela da peva. Svima je drago što je uspela u životu. Zaslužila je sve najlepše jer se njena majka dosta namučila u životu s decom i mužem koji je voleo da popije. Njen pokojni otac Milorad se odselio u Loznicu - kaže on.

1/4 Vidi galeriju Ovde je odrasla Seka Aleksić Foto: Kurir

Provozala se "Mercedesom"

Pevačica je pre nekolikko godina posetila svoje selo jer je želela da kupi jedan kafić.

- Videli smo je u belom "mercedesu". Čuli smo da se raspitivala za jedan kafić koji je planirala da kupi, ali na kraju ga nije uzela. Znam da je želela da ima nešto svoje, a inače je ranije dosta pomagala ljudima koje poznaje ceo život - kaže konobar iz lokalnog bara koji nije hteo da se slika niti da mu se ime pominje u novinama.

1/13 Vidi galeriju Seka Aleksić ima u dvorištu kokošinjac Foto: Printscreen Paparaco Lov

U selu smo saznali da je Ibrima nakon što se razvela započela život s izvesnim Nedeljkom Ignjatovićem.

- Seka je s porodicom u kući pokojnog Nedeljka živela tri godine. Znam da je bila dobro i poslušno dete. On ju je vozio u Zvornik i Loznicu kada je snimala ploče i imala gostovanja. Dosta joj je pomagao. Kada se njena majka rastala sa od njega, i Seka je otišla. Nije mu bila na sahrani jer mislim da nije ni znala da je preminuo - rekli su nam u Lipolistu

Pevačica danas uživa u luskuzu u Staroj Pazovi koji je sama mukotrpnim radom i trudom stekla. Porodica je njena najveća sreća, a najveću sreću osetila je kada je rodila sinove, Jakova i Jovana, sa suprugom Veljkom Piljikićem.