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Jedan od najpoznatijih estradnih menadžera (makar se tako predstavlja), koji se sumnjiči za naručivanje bombaškog napada na kuću Zdravka Čolića, već neko vreme ne sme da se vrati u Srbiju jer je u velikom strahu da će biti saslušan i uhapšen, saznaje Kurir.

Kako se priča po estradnim krugovima, upravo taj kriminalac stoji i iza paljenja automobilaUroša Živkovića na Banovom brdu, gde su, kao i kod Čole, za ovaj posao angažovane druge osobe.

Sve češće pretnje, ali i napadi, koje pojedini pevači već duže vreme dobijaju od estradne mafije, doveli su do toga da su mnogi od njih u velikom strahu za svoj život, ali i živote svojih porodica.

Prijateljski saveti

Prema priči naše sagovornice, poznate pevačice, koja nas je zamolila da ostane anonimna iz straha za svoju bezbednost, njene kolege koje odbiju da plate reket estradnoj mafiji dobiju opomenu, kao što je to bio slučaj sa Čolićem i Živkovićem.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić bio u Hrvatskoj za vreme napada Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić

- Mi sa estrade znamo kako taj šablon funkcioniše. Kad neko od kolega odbije da plati reket i jednostavno ne želi da učestvuje u tom iznuđivanju novca, vrlo brzo počne da dobija "prijateljske savete", a onda i pretnje preko zajedničkih prijatelja i saradnika. Kad ni to ne uspe, slede dalji koraci: šalju im ljude na kućnu adresu, zatim dolaze pred nastup u klubove u kojima treba da pevaju i od gazde uzmu sav novac na ruke, pa pevač to veče peva za džabe. Ima i radikalnijih metoda. Bilo je slučajeva da ih ti mafijaši postrojavaju i šamaraju po bekstejdžu, posebno u dijaspori. Neke od baš poznatih kolega su i gepekovali. Strpaju ih u auto, vozikaju po gradu i ostave ih nasred puta u nedođiji bez telefona. Naravno, skoro niko od kolega iz straha ne sme da prijavi sve ovo policiji jer se plaše da će im posle toga biti još gore - zaključila je naša sagovornica.

Podsetimo, kako je Kurir pisao u jučerašnjem broju, a prema navodima izvora bliskih estradnim zvezdama, Uroš Živković je navodno duže vreme bio izložen pritiscima i pretnjama zbog odbijanja poslovne saradnje sa određenim ljudima iz kriminalnog miljea.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

Kako se spekuliše, Urošu su skoro dve godine na razne načine pokušavali da sabotiraju karijeru. Dešavalo se mnogo puta da mu budu otkazani nastupi ili da u klubovima u koima peva budu dojave o bombama, za koje se ispostavi da su lažne.

- To traje već dugo. Uroš nije hteo da pristane na ucene, da se prikloni tom kriminalnom klanu, jer oni uzimaju polovinu novca od koncerata. Oni su ga upozoravali da bez njih neće moći nigde da nastupa jer oni drže šapu na najvećim klubovima u regionu i dijaspori, ali Uroš je nekako uspevao da ih zaobiđe i sve vreme je imao tezge. To ih je još više razbesnelo, pa su počeli da mu se svete, kako inače rade i drugim pevačima. Najpru krene sabotaža, otkazivanje nastupa i slično, a ako to ne upali i ne natera pevača da popusti, primenjuju se radikalnije mere, poput ove sa paljenjem auta. Videli ste kako je Čola prošao, to su ljudi iz istog klana - naveo je izvor Kurira.

Prema pisanju domaćih medija, policija detaljno proverava navode prema kojima je Živković tokom razgovora sa nadležnim organima izjavio da su mu pre nekoliko dana navodno upućene pretnje, uz zahtev da pripremi određenu količinu novca. Inspektori proveravaju sve komunikacije, pozive i poruke koje su prethodile incidentu kako bi se utvrdilo da li iza podmetanja požara stoji pokušaj iznude ili je reč o opomeni, navodi Telegraf.

Uroš Živković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Folker je potvrdio da mu je automobil zapaljen.

- Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - naveo je Živković.

Jasna poruka

U beogradskoj opštini Čukarica, u naselju Banovo brdo, u utorak rano ujutru, oko četiri sata, izbio je požar u kojem je zapaljen luksuzni automobil marke "audi Q8" u vlasništvu pevača Uroša Živkovića. Policija traga za dvojicom napadača.

Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala džip.

Vatrogasci su brzo intervenisali i sprečili širenje požara, dok je na luksuznom automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Policijski službenici obavili su razgovor s pevačem neposredno nakon incidenta, o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Foto: Foto: Shutterstock

Kurir.rs

Uroš Živković: