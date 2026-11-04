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Marina Tucaković, koja je preminula 19. septembra 2021. godine, danas, 4. novembra, proslavila bi 73. rođendan. Njeni stihovi i danas žive kroz pesme koje su obeležile generacije, ali iza velikog muzičkog nasleđa ostale su i uspomene ljudi koji su imali privilegiju da je poznaju, vole i sa njom dele najlepše životne trenutke.

Jedan od njih je i Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, koji se tim povodom oglasio za Hype TV i kroz emotivnu ispovest evocirao uspomene na ženu koja je zauvek obeležila njegov život.

Nedostaje mu

Govoreći o Marini, Boki nije krio koliko mu nedostaje, a posebno se prisetio njenog osmeha, zagrljaja i trenutaka koje su provodili zajedno.

Na pitanje koja mu je prva slika pred očima kada čuje Marinino ime, Boki je dao odgovor koji govori koliko mu je značila.

– Da, danas bi Marina napunila 73 godine. Nedostaje mi puno. Kada pomislim na nju, prvo je vidim kako me grli i govori: „Sedi, šta ima?“ I njen osmeh… Njen osmeh je bio očaravajući, osmeh koji se ne ponavlja – rekao je Boki.

Koliko je njihova povezanost bila snažna, pokazuje i činjenica da su se čuli gotovo svakodnevno, i to po nekoliko puta.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Damir Dervišagić, Kurir

– Mnogo često mi se to dešavalo. Ja još uvek napamet pamtim njen broj telefona. Mi smo pričali u toku dana, da ne preteram, po deset puta smo bili na telefonu – ispričao je on.

Posebna

Govoreći o tome čime ga je Marina osvojila, Boki je istakao njenu posebnost, mudrost i ogromnu dušu.

– Marina me je osvojila time što je bila jedinstvena, uvek optimistična, premudra. Imala je veliku dušu i razumevanje za svakoga – rekao je Jovanovski.

Boki se prisetio i toga kakva je Marina bila kada se ugase kamere i kada nije bila u centru pažnje kao jedna od najpoznatijih žena muzičke scene.

Kako kaže, kod nje nije bilo glume ni pretvaranja, jer je u privatnom životu bila potpuno ista osoba kakvu su ljudi poznavali.

– Marina je bila ista i kada se ugase kamere. Nije bila folirant, uvek je bila spontana – otkrio je Boki.

Zajednički rituali

Njih dvoje imali su i posebne zajedničke rituale, a jedan od omiljenih bio im je šoping.

– Moj i Marinin ritual bio je šoping. Marina i ja smo zajedno šopingovali, i onlajn i ovako. Eto, ludački je to bilo – prisetio se kroz osmeh.

1/6 Vidi galeriju Marina Tucaković Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir



Posebno emotivan deo razgovora odnosio se na pitanje šta je Marina razumela kod njega, a što možda drugi nisu uspevali da vide.

– Ona je razumela moju suštinu, moju različitost. Marina me je prihvatila onakvog kakav sam bio. Ona je imala taj manir, tu osobinu da svakoga razume i prihvati onakvog kakav jeste – rekao je Jovanovski.

Marina je, prema njegovim rečima, bila izuzetno intuitivna žena, a jedna njena rečenica ostala mu je posebno urezana u pamćenje i promenila način na koji posmatra život.

- Marina je bila intuitivna žena i uvek je znala da predvidi neke stvari. Pamtim njenu rečenicu: „Biće što će biti i ne forsiraj stvari.“ To mi je promenilo pogled na život i naučilo me da ne forsiram stvari – otkrio je Boki.

Ovo bi joj danas rekao

Na kraju razgovora Boki je otkrio šta bi voleo da kaže Marini kada bi još uvek bila među nama.

Njegov odgovor bio je kratak, ali ispunjen emocijama i ljubavlju.

– Da je volim najviše na svetu. Moja Marinče, moja Žiki. Tako sam je zvao, tako smo se zvali – rekao je Boki 13.

Kurir/Hypetv.rs