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Sloba Radanović odrastao je u skromnoj porodici u Zrenjaninu. Pevač je često govorio o svom detinjstvu, a sada je otkrio i koji je prvi posao koji je radio u svom životu.

Na pitanje jednog od njegovih pratioca na Instagramu, kolika mu je bila prva plata, pevač je odgovorio

- Prve pare sam zaradio sa 13 godina, brao višnje. Napunio frižider mojima - napisao je Radanović na storiju.

1/4 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen YouTube

Podsetimo, pevač je nakon učešća u muzičkom takmičenju, ušao u rijaliti Zadruga i tim potezom sebi obezbedio vrh estrade. I ako su njegovo učešće u rijalitiju, tada mnogi osušivali on je svojim talentom uspeo da danas bude jedan od najtraženijih pevača.

Sloba danas osim rodne kuće ima i vilu u Višnjičkoj banji, kuću u Slankamenu, stan penthaus u Budvi, a šuška se da njegovim nekretninama tu nije kraj.