OD PRVE ZARADE IMAO DOVOLJNO DA RODITELJIMA NAPUNI FRIŽDER: Ovo je prvi posao Slobe Radanovića koji je radio sa 13 godina
Sloba Radanović odrastao je u skromnoj porodici u Zrenjaninu. Pevač je često govorio o svom detinjstvu, a sada je otkrio i koji je prvi posao koji je radio u svom životu.
Na pitanje jednog od njegovih pratioca na Instagramu, kolika mu je bila prva plata, pevač je odgovorio
- Prve pare sam zaradio sa 13 godina, brao višnje. Napunio frižider mojima - napisao je Radanović na storiju.
Podsetimo, pevač je nakon učešća u muzičkom takmičenju, ušao u rijaliti Zadruga i tim potezom sebi obezbedio vrh estrade. I ako su njegovo učešće u rijalitiju, tada mnogi osušivali on je svojim talentom uspeo da danas bude jedan od najtraženijih pevača.
Sloba danas osim rodne kuće ima i vilu u Višnjičkoj banji, kuću u Slankamenu, stan penthaus u Budvi, a šuška se da njegovim nekretninama tu nije kraj.
Kurir.rs