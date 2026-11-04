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Voditelj Red televizije Stefan Milošević Panda oglasio se nakon što je privremeno udaljen sa malih ekrana, a ovom prilikom otkrio je i kakvi su dalji planovi kada je reč o njegovom angažmanu na televiziji koja posluje u okviru kompanije Željka Mitrovića.

Nakon što se u javnosti pojavila informacija o njegovoj suspenziji, mnoge je zanimalo šta je dovelo do ove odluke, ali i da li će se Panda ponovo vratiti u program. On je sada odlučio da se obrati gledaocima i razjasni situaciju.

Dragi moji, ovo što čujete jeste istina, s tim što mogu da vam najavim da ćemo se gledati u novim terminima na Red televiziji, utorkom i četvrtkom od 13 časova - poručio je Stefan.

1/7 Vidi galeriju Panda Foto: Privatna Arhiva

On je objasnio da je u toku promena programske šeme, kao i priprema novih sadržaja koji bi trebalo da donesu osveženje televizijskom programu.

Radimo osveženje programske šeme, pravimo neke nove emisije, testiramo neke nove stvari, tako da pratite nas. Pokušaćemo da napravimo nešto novo, nešto što je sveže i što bi moglo da vas zainteresuje - najavio je voditelj.

Podsetimo, prema navodima koji su se pojavili, razlog za privremenu suspenziju navodno je propust tokom snimanja emisije „Pitam za druga“. Kako se spekulisalo, u prethodno snimljenom, a zatim emitovanom izdanju, nisu bili uklonjeni određeni sporni detalji koji nisu bili primereni za televizijski program.

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