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Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavnoj vezi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sa kojim uskoro planira i veliko venčanje. Jovana neretko u javnosti govori o njihovoj vezi i ističe da je Miloš pravi muškarac za nju.

Pored emotivnih planova, voditeljka je podelila i objavu koja se odnosi na intiman život i fizički izgled.

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- Samo 10 minuta intimnih odnosa pre nego što izađete iz kuće daje vam bolji izgled od skupi šminki - piše u objavi koju je podelila Jovana Jeremić.

Želi da dobije dete sa Milošem

Podsetimo, Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom i nedavno je priznala da ga vidi kao oca svog deteta.

- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete, jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje. Sve radi što jedan muškarac treba da radi, i ne femka se kao neka tetka. Imala sam muškarce koji se prikazuju kao alfa, a imaju pogrešno shvatanje jer to što oni smatraju da je "alfa muškarac" je jedna obična pi***. To su sve muškarci sa kompleksima. Najveći kompleks muškarca je kada je loš u krevetu i nije dovoljno potentan, pa sve iskaljuje na ženu teranjem inata, kroćenjem te žene i brisanje poda njome. Takvi muškarci treba da budu ostavljeni kao pseto. Pored impotencije, drugi kompleks muškaraca je nemanje para. To kolje muškarce. Zato ja kažem: "Onaj ko nema pare, neka ih hitno nabavi". Jednostavno, muškarac je taj koji mora da zarađuje. Nije normalno da muškarac ide u nabavku, ali on mora da nabavi novac i obezbedi ženu i decu. Nisam imala takvu priliku do sada i sve sam sama sebi i svom detetu obezbedila - rekla je Jovana.

Jovana Jeremić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Miloš Stojanović stvarno ima sve. S njim znaš na čemu si. Nije promenljivog karaktera da godinu dana glumi jedno, a da se posle promeni za 180 stepeni i bude drugi čovek. To sam doživela u prošlosti. Da se neko prikazuje kao ozbiljan kandidat, a onda posle godinu dana promeni ploču. Od anđela se pretvorio u demona. Zbog takvih primera znam da cenim kvalitet, iskrenost i čast - rekla je.

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Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink u studiju Kurir televizije

23:33
Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV